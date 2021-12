https://sputnik.md/20211201/vaccinuri-eficinete-omicron-46856741.html

Vor fi oare eficiente vaccinurile existente în lupta cu noua tulpină ”omicron”

Cercetătorul principal al Institutului Gamalei Anatoli Altștein a vorbit despre cât de periculoasă este noua tulpină de coronavirus.

2021-12-01T21:00+0200

CHIȘINĂU, 1 dec - Sputnik. Vaccinurile existente împotriva noului Coronavirus vor fi eficiente într-o oarecare măsură și în lupta cu noua tulpină ”omicron”. Constatarea a fost făcută de cercetătorul principal al Institutului Gamaleia Anatoli Altștein în emisie la Radio Sputnik Moldova.Întrebat cât de probabil este ca vaccinurile existente, inclusiv ”Sputnik V”, să fie eficiente împotriva tulpinii ”omicron”, expertul a răspuns că acest lucru va deveni clar în săptămânile următoare, după ce se vor fi efectuate mai multe expertize folosind diferite seruri.„Până în momentul de față, se pare că acesta este un virus cu patogenitate scăzută. Am spus că este posibil să fie mai puțin letal nu doar pentru că au fost raportați aproximativ o sută de infectați și nu a fost înregistrat nici un deces, afirm acest lucru în baza faptului că noua tulpină are 32 de mutații în proteină. Un număr foarte mare de mutații. Aceasta înseamnă că tulpina dată nu are proprietatea să producă activ mutații. Aceasta înseamnă că sistemul său de menținere a stabilității genomului este dezactivat. Un astfel de virus nu va avea o patogenitate mare”, a explicat Altștein.Cu toate acestea, după cum a subliniat expertul, în viitorul apropiat va fi deja clar cum se manifestă noua tulpină de coronavirus.Tulpina „omicron”În jurul datei de 20 noiembrie, oamenii de știință au anunțat apariția în Botswana și Africa de Sud a tulpinii de coronavirus B.1.1.529, care conține 32 de mutații în proteina S, necesară agentului patogen ca să infecteze celulele.Potrivit cercetătorilor, multe dintre noile modificări ale genomului SARS-CoV-2 indică asupra capacității mari a acestei variante de a fi transmisă noilor purtători și rezistența la anticorpii de protecție a celor care au suportat boala și care au fost vaccinați, deși este prematur să se facă concluzii definitive în acest sens. Specialiștii presupun că B.1.1.529 s-a dezvoltat inițial la o persoană imunocompromisă - probabil o persoană cu SIDA sau HIV.În cadrul unei ședințe de urgență, Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut tulpina B.1.1.529 ca fiind „îngrijorătoare” și a numit-o „omicron” - a 15-a literă a alfabetului grec. Uniunea Europeană și multe alte țări au impus interdicții de intrare pentru unele state africane. Oamenii de știință consideră că se pot infecta și persoanele vindecate sau vaccinate.

