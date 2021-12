https://sputnik.md/20211202/a-fost-descoperit-un-anticorp-care-neutralizeaza-toate-tulpinile-covid-19-46904209.html

A fost descoperit un anticorp care neutralizează toate tulpinile COVID-19

A fost descoperit un anticorp care neutralizează toate tulpinile COVID-19

Oamenii de știință chinezi susțin că au izolat un anticorp capabil să neutralizeze eficient toate tulpinile Covid-19.

2021-12-02T22:22+0200

2021-12-02T22:22+0200

2021-12-02T22:23+0200

coronavirus

tulpină

covid-19

anticorpi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1d/35297502_0:223:3243:2047_1920x0_80_0_0_e04e8237d7188b311250ffa0e3531ed5.jpg

BUCUREŞTI, 2 dec – Sputnik, Doina Crainic. Oamenii de știință chinezi susțin că au izolat un anticorp capabil să neutralizeze eficient toate tulpinile de Covid-19, făcând referire la rezultatele evidențiate atât de experimentele de laborator, cât și de cele efectuate pe organisme vii.Într-un studiu publicat marți în bioRxiv, o arhivă online gratuită de articole în stadiul de pre-tipărire dedicate biologiei și științelor vieții, oameni de știință chinezi de la mai multe instituții, inclusiv de la Universitatea Guangzhou Sun Yat-sen și Universitatea Zhejiang din Hangzhou, susțin că au identificat un anticorp capabil să neutralizeze toate variantele de Covid-19.Autorii afirmă că anticorpul monoclonal 35B5 ar fi demonstrat, în urma studiilor atât in vitro, adică în eprubete de laborator, cât și in vivo, în special pe șoareci transgenici, o capacitate clară de a contracara varianta Covid-19 originală și toate variantele sale, inclusiv Delta, extrem de mutată și responsabilă de valuri majore de infecție la nivel mondial, de când a apărut pentru prima dată în India la începutul acestui an, precum şi varianta Omicron, cea mai recentă variantă apărută, al cărei pericol potențial nu este cunoscut încă.Practic, 35B5 vizează o parte unică a virusului care rămâne neschimbată chiar și după mutații, potrivit studiului, citat de Sputnik Italia.Potrivit oamenilor de știință, această capacitate de a contracara o anumită parte a virusului care nu este supusă mutaţiilor ar putea fi exploatată pentru a crea un nou vaccin universal împotriva SARS-CoV-2, care ar putea fi eficient împotriva mutațiilor.

https://sputnik.md/20211201/vaccinuri-eficinete-omicron-46856741.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tulpină, covid-19, anticorpi