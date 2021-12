https://sputnik.md/20211202/calendar-crestin-ortodox-2022-46857665.html

Calendar Creștin Ortodox 2022

Calendar Creștin Ortodox 2022Lucrarea de mântuire, de la creație și până la sfârșitul lumii, este rezumată pe parcursul unui an bisericesc. Biserica Ortodoxă marchează aceste lucruri prin sărbătorile creștin ortodoxe prăznuite în lunile de început și final de an.Anul bisericesc ortodox are în centrul său praznicul Sfintelor Paști și este împărțit în trei mari faze sau perioade, numite după cartea principală de slujbă folosită de cântăreții de strană în fiecare din aceste perioade și anume:Perioada Octoihului (perioada postpascală).Perioada Triodului (perioada prepascală);Perioada Penticostarului (perioada pascală);Crugul anului bisericesc în calendarul creștin ortodox 2022Calendar Creștin Ortodox 202w - Perioada Triodului: de la Duminica Vameșului și a Fariseului, cu trei săptămâni înainte de începutul Postului Paștilor, până la Duminica Paștilor — în total zece săptămâni.Primele trei săptămâni din această perioadă alcătuiesc vremea de pregătire sufletească în vederea începerii postului, iar restul de șapte săptămâni — adică însuși Postul Paștilor — este vremea de pregătire, prin pocăință, post și rugăciune, pentru marea sărbătoare a învierii, precedată de amintirea Patimilor lui Hristos care s-a răstignit pentru noi.Calendar Creștin Ortodox 2022 - Perioada Penticostarului: de la Duminica Paștilor până în Duminica I după Rusalii (Duminica Mare) sau a Tuturor Sfinților — în total opt săptămâni.Calendar Creștin Ortodox 2022 - Perioada Octoihului ține tot restul anului, adică de la sfârșitul perioadei Penticostarului până la începutul perioadei Triodului. Este cea mai lungă perioadă din cursul anului bisericesc. Durata ei variază în funcție de data Paștilor, scrie preotul și teologul Ene Braniște în cartea ”Liturgica Generală”.”Prin structura anului bisericesc, așa cum a fost el rânduit, Biserica creștin ortodoxă urmărește ca Persoana și amintirea Domnului să fie prezente în chip tainic, real și continuu în fiecare din zilele și anii vieții creștinilor”, menționează părintele Braniște.Conform calendarului creștin ortodox 2022, pe tot parcursul anului bisericesc, cu cele trei mari perioade ale lui, credincioșii trăiesc în mod concret și intens simțirea că repetă viața lui Hristos, că retrăiesc toate evenimentele vieții Lui.Calendar creștin ortodox 2022 - Noul an bisericescÎn Sinaxarul peste tot anul 2021 creștin ortodox de la finalul Ceaslovului, în ziua întâi a lunii septembrie citim că se face pomenirea anului nou bisericesc și începutul indictionului.Spre deosebire de calendarul civil, Biserica Creștin Ordodoxă prăznuiește prima zi a anului bisericesc pe 1 septembrie 2021. Biserica prăznuiește această zi, adică începutul Indictionului, pentru că în această zi a intrat Mântuitorul nostru Iisus Hristos în sinagoga iudeilor și a început să propovăduiască Evanghelia.

