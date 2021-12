https://sputnik.md/20211202/intrevederea-putin-biden-mae-rus-tema-discutiei-46900314.html

Întrevederea dintre Putin și Biden: MAE rus spune care va fi principala temă de discuție

Unul din subiectele apropiatei discuții dintre Vladimir Putin și Joe Biden va fi situația din Europa.

2021-12-02T18:43+0200

politică

vladimir putin

mae rus

joe biden

CHIȘINĂU, 2 dec – Sputnik. Unul din subiectele apropiatei discuții dintre Vladimir Putin și Joe Biden va fi situația din Europa, a declarat viceministrul rus de Externe Serghei Reabkov, transmite RIA Novosti.Diplomatul a menționat că există un număr mic de direcții în care Moscova și Washingtonul conlucrează în regim normal, în particular, în ceea ce privește funcționarea tratatului prelungit New Start, securitatea cibernetică și dialogul cu privire la stabilitatea strategică.”Președinții trebuie să impulsioneze echipele lor, pentru a mișca lucrurile mai departe și în alte direcții. Dar situația din Europa este foarte îngrijorătoare. Este clar că acesta va fi unul dintre principalele subiecte de discuție la nivel prezidențial”, a adăugat Ryabkov.Kremlinul speră ca întâlnirea dintre cei doi preşedinţi va avea loc până la sfârşitul acestui an, cel mai probabil în regim de videoconferinţă, a declarat acum o zi purtătorul de cuvânt al liderului rus Dmitri Peskov. Data exactă însă nu a fost încă stabilită, a precizat el.Primele negocieri dintre liderii celor două state au avut loc la Geneva, pe 16 iunie. Într-o declarație comună, cei doi șefi de stat au subliniat că țările lor intenționează să demareze un dialog bilateral complex pentru stabilitatea strategică, care va fi unul energic și pe fond. În afară de aceasta, Rusia și Statele Unite intenționează să se consulte în continuare în problemele ce țin de securitatea cibernetică, schimbul de deținuți și controlul asupra înarmărilor.Ulterior s-a discutat despre posibilitatea unor noi contacte între cei doi șefi de stat. În noiembrie, MAE al Rusiei a declarat că dialogul dintre Putin și Biden ar putea avea loc la distanță. Reabkov a menționat că pregătirile pentru negocieri se află „la o etapă avansată”.

