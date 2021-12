Vladimir Odnostalco: Cum se vor plăti pensiile peste 10 ani

„Aproximativ 61 de mii de cetățeni nu se vor pensiona de la 1 ianuarie 2022, cum ar fi fost posibil dacă era păstrată vârsta pe care am întors-o noi. Precizez că noi tot nu am micșorat vârsta de pensionare în 2020, dar am revenit la ceea ce a fost”, a adăugat deputatul.