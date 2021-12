https://sputnik.md/20211203/antreprenor-din-rusia-diaspora-genereaza-o-cota-de-productie-de-1-miliard-de-dolari-pe-an-46912022.html

Antreprenor din Rusia: Diaspora generează o cotă de producție de 1 miliard de dolari pe an

Cristina Baș

Conform datelor oficiale, diaspora moldovenească în Federația Rusă numără cei mai mulți cetățeni.

Antreprenor din Rusia: Diaspora generează o cotă de producție de 1 miliard de dolari pe an Conform datelor oficiale, diaspora moldovenească în Federația Rusă numără cei mai mulți cetățeni. Printre ei se regăsesc și mulți antreprenori care atrag investiții în Republica Moldova dezvoltând un mediu de afaceri favorabil.

Iurie Nicov este un om de afaceri din Republica Moldova care s-a stabilit și își desfășoară activitatea în Federația Rusă. Fiind invitat în studioul Radio Sputnik Moldova, el și-a exprimat speranța că actualul președinte al Comisiei pentru politică agrară, resurse naturale şi ecologie a Adunării Interparlamentare a CSI, Vasile Bolea va implementa o strategie de susținere a oamenilor de afaceri din domeniul agriculturii.Antreprenorul a sugerat că există posibilitatea ca materia primă din Republica Moldova care se produce în cantități mari, dar are o valoare mai ieftină, să fie exportată în Federația Rusă pentru prelucrare și ambalare la fabricile deținute de moldoveni.“Având in vedere că Federația Rusă are embargo de export în Uniunea Europeană, unele mărfuri de acolo pot fi aduse în Moldova, ambalate aici și exportate în UE – vorbesc de cereale, făină, hrană pentru animale și pești, etc. Asta înseamnă venituri pentru Republica Moldova și crearea a noi locuri de muncă”, a conchis Iurie Nicov.Omul de afaceri crede că Republica Moldova trebuie să coopereze atât cu CSI cât și cu UE, pentru a susține interesele agricultorilor moldoveni.

Cristina Baș

Știri

