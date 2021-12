https://sputnik.md/20211203/la-stockholm-nicu-popescu-a-cerut-retragerea-trupelor-ruse-din-transnistria--46924498.html

La Stockholm, Nicu Popescu a cerut retragerea trupelor ruse din Transnistria

La Stockholm, Nicu Popescu a cerut retragerea trupelor ruse din Transnistria

În intervenția sa la cel de-al 28-lea Consiliu Ministerial al OSCE, desfășurat la Stockholm, ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a cerut retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană.

2021-12-03T14:34+0200

2021-12-03T14:34+0200

2021-12-03T14:34+0200

politică

osce

evacuarea

retragerea

evacuarea munițiilor

retragerea trupelor ruse

transnistraia

nicu popescu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/03/46923209_0:71:2048:1223_1920x0_80_0_0_dfa27631f3bf480e9bc458fdb2fa8ac4.jpg

El a postat pe pagina sa de Facebook, dar și pe cea a Ministerului de Externe și Integrării Europene o secvența video din discursul său ținut la Stockholm în care a abordat subiectul reglementării transnistrene.“În mod particular, am accentuat determinarea autorităților de a continua eforturile în vederea identificării soluției cuprinzătoare a conflictului în baza respectării suveranității, integrității teritoriale în cadrul frontierelor recunoscute la nivel internațional”, a scris Popescu pe Facebook.Totodată el s-a arătat îngrijorat de situația privind respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. În acest context el s-a referit la situația școlilor din regiune cu predare în limba română.Totodată el a menționat necesitatea evacuării totale a munițiilor și a trupelor ruse din regiunea.În Transnistria se află un grup operativ de trupe rusești, succesorul armatei a 14-a, care după prăbușirea URSS a fost transferat sub jurisdicția Rusiei. Principalele sale sarcini sunt misiune de menținere a păcii și paza depozitelor de muniții.Regiunea transnistreană, unde 60 la sută dintre locuitori sunt ruși și ucraineni, a încercat să se separe de Moldova încă înainte de prăbușirea URSS, temându-se că țara se va uni cu România, pe valul naționalismului.În 1992, după o tentativă eșuată a autorităților moldovenești de a rezolva problema prin intermediul forței, Transnistria a devenit un teritoriu practic necontrolat de Chișinău.Potrivit Constituției Republicii Moldova, țara are statut de neutralitate, însă din 1994 țara cooperează cu NATO în cadrul unui plan individual de parteneriat. În capitala Moldovei funcționează un centru de informare al Alianței. În decembrie 2017, la Chișinău a fost deschis Birou de legătură NATO.

https://sputnik.md/20211125/cetatea-tighina-gazduieste-o-expozitie-dedicata-pacificatorilor-rusi-46732210.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

osce, evacuarea, retragerea, evacuarea munițiilor, retragerea trupelor ruse, transnistraia, nicu popescu