https://sputnik.md/20211205/marina-tauber-cedo-avocatii-acesteia-46967922.html

Dosarul Tauber va ajunge la CEDO: Ce spun avocații acesteia

Dosarul Tauber va ajunge la CEDO: Ce spun avocații acesteia

Marina Tauber se va adresa la CEDO: Ce spun avocații acesteia

2021-12-05T15:48+0200

2021-12-05T15:48+0200

2021-12-05T15:48+0200

politică

cec

cedo

marina tauber

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/03/46915289_0:0:2810:1582_1920x0_80_0_0_b6bf5cfbd94cce65cf021afbdb6093d5.jpg

CHIȘINĂU, 5 dec - Sputnik. Avocații Marinei Tauber nu sunt de acord cu deciziile magistraților și spun că vor ajunge până la CEDO pentru a se face dreptate în dosarul clientei lor. Mai mult, apărătorul Vadim Banaru susține că tot ce se întâmplă acum este o comandă politică și că inclusiv CEC-ul a devenit o instituție politizată. „Noi am depus cererea de recurs la Curtea Supremă de Justiție, urmând ca instanța superioară să se expună la recursul înaintat. Totodată, vă asigurăm că ne vom adresa în continuare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Anterior, noi am mai făcut asemenea proceduri și suntem singuri că va veni momentul când Republica Moldova va fi condamnată pentru aceste abuzuri și, cu siguranță, persoanele care se fac vinovate de acest dezmăț vor fi trase la răspundere, inclusiv și la răspundere penală, în strictă conformitate cu legea”, a declarat Vadim Banaru. Marina Tauber a declart în cadrul unei conferințe de presă că nu va renunța și că va lupta până la capăt pentru a apăra votul bălțenilor. „În aceste zile s-a comis o crimă împotriva statului întreg și întregii noastre națiuni. (...) Dezastrul acesta trebuie să fie oprit. Deciziile luate de instanță au fost luate sub presiune și consultări . Se pare că oamenilor buni totul li se permite”, a declarat Tauber. În data de 1 decembrie, Comisia Electorală Centrală i-a solicitat Judecătoriei Bălți excluderea Marinei Tauber din cursa pentru fotoliul de primar al Capitalei Nordului. Ea a fost acuzată că ar fi cheltuit bani nedeclarați pentru hrana simpatizanților care o susțineau în campania electorală.Precizăm că Judecătoria Bălți a dispus sâmbătă excluderea Marinei Tauber din cursa electorală, în urma demersului CEC. Totodată, membrii CEC au expediat o solicitare către Curtea de Apel Bălți pentru a se face claritate în ceea ce privește termenul de executare a hotărârii instanței.Curtea de Apel Bălți a lăsat în vigoare decizia primei instanțe de a o exclude pe Tauber din cursa electorală. Ulterior, membrii CEC au constatat imposibilitatea desfășurării celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar cu un singur candidat în circumscripția electorală municipală Bălți, în condițiile în care legislația electorală prevede că turul doi al alegerilor se organizează cu doi candidaţi.În lipsa unui scrutin cu doi candidați, membrii Comisiei, întruniți în ședință extraordinară, au fost în situația de a decide suspendarea desfășurarea turului doi, până deciziile instanțelor de fond și apel vor rămâne irevocabile.

https://sputnik.md/20211205/pas-suspendare-alegeri-balti-46964883.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

cec, cedo, marina tauber, știri din moldova