Putin: Rusia și India au un mare potențial de cooperare în energetică

Putin: Rusia și India au un mare potențial de cooperare în energetică

Președintele Putin a remarcat potențialul înalt în domeniile energiei și tehnologiei dintre Rusia și India.

2021-12-06T15:51+0200

CHIȘINĂU, 6 dec - Sputnik. Rusia și India cooperează în domenii foarte importante și de mare viitor: cel al energiei și tehnologiilor înalte și va fi desfășurată și un program comun de pregătire a unui cosmonaut indian, și-a exprimat încrederea președintele rus Vladimir Putin la o întâlnire cu premierul indian Narendra Modi la New Delhi.Președintele Federației Ruse a adăugat că „relațiile dintre țările noastre se dezvoltă și sunt îndreptate spre viitor”. „Dacă anul trecut am observat o scădere a cifrei de afaceri comerciale cu peste 17%, atunci în primele nouă luni ale acestui an creșterea a fost deja de peste 38%”, a subliniat Putin.

