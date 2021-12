https://sputnik.md/20211206/putin-se-afla-in-india-unde-poarta-negocieri-cu-premierul-modi-46993839.html

Putin se află în India, unde poartă negocieri cu premierul Modi

Putin se află în India, unde poartă negocieri cu premierul Modi

Vladimir Putin se află într-o vizită în India, unde are o întrevedere cu premierul Narendra Modi.

2021-12-06T15:35+0200

2021-12-06T15:35+0200

2021-12-06T15:35+0200

rusia

vizită

vladimir putin

india

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2606/48/26064856_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_f0c6467b196650482ef1ba7fa28b9e02.jpg

BUCUREȘTI, 6 dec – Sputnik. Vladimir Putin se află cu o vizită în India, unde are o întrevedere cu prim-ministrul Narendra Modi.E prima întrevedere a celor doi lideri după discuția pe marja summitului BRICS în Brazilia, din noiembrie 2019, și cea de-a doua deplasare peste hotare a președintelui rus în acest an.Vizita de lucru are loc pe fundalul descoperirii tulpinii Omicron a coronavirusului, care a determinat instituirea unor noi măsuri restrictive în toate statele lumii. Săptămâna trecută India a anunțat despre înregistrarea a două cazuri de infectare cu această versiune, iar azi doi pacienți au fost înregistrați în Rusia cu această tulpină.Putin și Modi urmează și deja discută să discute despre noi inițiative de dezvoltare a relațiilor ruso-indiene, din momentul în care acest parteneriat este avantajos pentru ambele state. În special, pe agenda discuțiilor figurează subiectul sectorului energetic, urmează să fie semnate documente corporative pe linia Rosneft.De asemenea, astăzi s-au încheiat negocierile bilaterale în format „2+2”, la care au participat miniștri de Externe ale Rusiei și Indiei, Serghei Lavrov și Subrahmanyam Jaishankar, precum și miniștri ai Apărării, Serghei Șoigur și Rajnath Singh. Moscova și New Delhi au încheiat câteva documente cu privire la cooperarea în sfera militară.

https://sputnik.md/20211206/presedintele-finlandez-indeamna-actorii-internationali-sa-nu-provoace-rusia-46978295.html

india

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Octavian Racu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/192/13/1921390_161:0:1618:1456_100x100_80_0_0_2a365227b2bcf2d4ed5021deb5fad461.jpg

Octavian Racu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/192/13/1921390_161:0:1618:1456_100x100_80_0_0_2a365227b2bcf2d4ed5021deb5fad461.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Octavian Racu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/192/13/1921390_161:0:1618:1456_100x100_80_0_0_2a365227b2bcf2d4ed5021deb5fad461.jpg

vizită, vladimir putin, india