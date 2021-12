https://sputnik.md/20211206/urechean-are-o-nedumerire-in-legatura-cu-oamenii-buni-46980747.html

Urechean are o nedumerire în legătură cu ”oamenii buni”

Fostul primar al Chișinăului și veteranul politicii moldovenești este nedumerit de ”autoîntitularea” partidului care guvernează de facto țara.

2021-12-06T13:15+0200

CHIȘINĂU, 6 dec – Sputnik. Îmbinarea de cuvinte „oameni buni” are, fără îndoială, o conotație pozitivă, dar dacă începi să te gândești ce anume semnifică aceasta, atunci începe să apară anumite întrebări - opinia a fost exprimată în studioul Sputnik Moldova de către fostul primar al Chișinăului, veteranul politicii moldovenești Serafim Urechean.Oamenii de stat nu trebuie apreciați după principiile abstracte este acesta un om „bun” sau „rău”, ci exclusiv în funcție de calitatea muncii lor."Pentru mine, criteriile de apreciere sunt dacă persoană activează într-un cadru legal. Dacă are experiența necesară pentru a lucra într-o anumită structură. Îmi aste apropiat principiul lui Deng Xiaoping - nu mă interesează ce culoare are pisica, principalul este că prinde șoareci”, a menționat Urechean.Nu are rost să-ți dai aprecieri ție sau electoratului tău, politicienii sunt obligați să lucreze pentru binele întregii societăți, și nu pentru partea, după părerea lor, „bună” a acesteia, afirmă veteranul politicii moldovenești.Președintele Maia Sandu și Partidul ”Acțiune și Solidaritate” s-au poziționat drept oameni onești și buni în timpul campaniei electorale. De atunci însă îmbinarea „oameni buni” este folosită adesea cu sens ironic.

moldova

