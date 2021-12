https://sputnik.md/20211207/sua-ue-rusia-ucraina-47012416.html

SUA încearcă să convingă UE și NATO că Rusia vrea să invadeze Ucraina

Washingtonul încearcă să convingă UE și NATO că Rusia ar putea fi pe punctul de a invada Ucraina, relatează Financial Times.

CHIȘINĂU, 7 dec – Sputnik, Doina Crainic. Statele Unite au transmis informaţii către țările UE și NATO pentru a le convinge că Rusia plănuiește o „invazie” a Ucrainei, relatează Financial Times.Serviciul Rus de Informații Externe (SVR) a raportat anterior că Statele Unite fac eforturi mai intense pentru a asigura sprijinul UE în descurajarea Moscovei. Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksiy Reznikov, a raportat un schimb de informații între serviciile de informații ucrainene, americane și britanice, potrivit cărora trupele rusești sunt concentrate în apropierea graniței cu Ucraina.Totuşi, Rusia a declarat în repetate rânduri că nu amenință nicio țară și că mutarea trupelor pe propriul teritoriu este o chestiune care ţine de dreptul său suveran.Potrivit Financial Times, în urma mai multor săptămâni de angajament diplomatic susținut între Statele Unite şi guvernele europene, precum și în urma unui schimb de informații rezervate în mod normal celor mai apropiați aliați ai SUA, Washingtonul a reuşit „să convingă unele capitale sceptice anterior, inclusiv Berlinul, că Kremlinul și-ar putea trimite în curând trupe în Ucraina”.Oficiali europeni în domeniul Apărării și Securității au declarat pentru Financial Times că nivelul neobișnuit de schimb al informațiilor a fost determinat de reticența inițială manifestată de unii aliați europeni.Opţiunea Europei pentru „versiunea americană”Dezvăluirea de detalii secrete anterior a început înaintea unei reuniuni a miniștrilor NATO la începutul lunii noiembrie, care a fost ulterior dominată de discuții cu privire la Ucraina. Dezbaterea s-a concentrat apoi asupra chestiunii privind cea mai bună descurajare posibilă, potrivit Sputnik France.„Mai mulţi aliați nu erau convinși că au loc lucruri grave. Am fost surprinși de acest decalaj [de informații, n. red.] şi de modul cum și de ce Statele Unite vedeau lucruri pe care noi nu le constatam”, a spus o sursă ziarului britanic.Aceasta a adăugat că, după comunicatul de presa în urma întrunirii miniştrilor NATO, „a avut loc un schimb consistent în favoarea versiunii americane asupra situaţiei”.Astfel, „unele state europene care nu au interpretat măsurile lui Putin [în același mod ca Statele Unite] ca o intenţie [de a invata Ucraina, n. red.] sunt acum convinse”, a dezvăluit un alt oficial european.De asemenea, Financial Times relatează că preşedintele SUA Joe Biden pregătește un „pachet cuprinzător și semnificativ de inițiative” pentru a descuraja agresiunea rusească.Casa Albă confirmase anterior că pe 7 decembrie Joe Biden se va întâlni cu Vladimir Putin și îşi va exprima îngrijorarea cu privire la „activitatea militară a Rusiei” la granița cu Ucraina.Dezminţirea din partea MoscoveiPurtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a declarat că o discuţie prin videoconferință între cei doi preşedinţi este programată pentru marți seara și va dura cât timp cât va fi necesar.Rusia a negat în mod repetat acuzațiile din partea Occidentului și Ucrainei că ar pune la cale acțiuni agresive. Moscova a subliniat că nu amenință pe nimeni, nu intenționează să atace nicio ţară și că aceste declarații au fost folosite ca pretext pentru a desfășura mai multe echipamente militare NATO în apropierea graniței Rusiei.

