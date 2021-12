https://sputnik.md/20211208/cauzele-si-sensul-celei-mai-mari-catastrofe-geopolitice-a-secolului-xx-47031617.html

Cauzele și sensul celei mai mari catastrofe geopolitice a secolului XX

În decembrie se împlinesc 30 de ani de la prăbușirea efectivă a URSS.

La 8 decembrie 1991, președinții Republicii Belarus, Federației Ruse (RSSFR) și Ucrainei au semnat „Acordul privind crearea Comunității Statelor Independente” (neoficial - Acordul de la Belovejskaia Puşcia).În Rusia lumea se ceartă destul de des și înverșunat, și până când generațiile care au prins URSS vor pleca în sfârșit, se vor certa dacă a fost posibil să se păstreze Uniunea sau nu. În același timp, majoritatea celor care participă la aceste dispute se situează pe pozițiile determinismului economic.Într-adevăr economia era nesustenabilă?Unii spun că economia sovietică nu era sustenabilă și, prin urmare, Uniunea nu putea fi păstrată, în timp ce alții susțin că economia sovietică era mai mult decât viabilă, și Unirea ar fi supraviețuit dacă nu ar fi fost trădarea lui Gorbaciov, Elțin, Kravciuk, Șușkevici etc. (fiecare are propria listă de trădători și principalul trădător care a destrămat URSS).Sunt de acord cu primul că economia sovietică de la apusul Uniunii Sovietice nu era viabilă. A devenit o axiomă pentru mine acest lucru când țigările au dispărut brusc din țară în 1990. Au dispărut complet, alături de țigarete, trabucuri și alte produse de tabac. Au dispărut și nu au apărut nici într-o zi, nici într-o săptămână, nici măcar într-o lună, abia după o lună și jumătate sau două, deficitul a început să se elimine treptat datorită produselor de import, dar volumul importului era evident insuficient.Într-o țară uriașă, a cărei economie era controlată de Comitetul de Stat de Planificare și în care existau zeci de fabrici de tutun, dispariția instantanee a produselor din tutun a însemnat nu numai o problemă pentru fumători - majoritatea a reușit să supraviețuiască cumva acestui deficit. Lipsa producției a făcut ca fabricile să se oprească, zeci de mii de oameni, chiar dacă temporar, timp de două-trei luni, dar au rămas fără muncă.Adică, Comitetul de Stat de Planificare nu a prevăzut achiziționarea unei cantități suficiente de materii prime din străinătate, iar producția proprie nu a putut acoperi nevoile URSS.Aceasta a arătat care este problema principală: economia sovietică a încetat să mai existe ca sistem. Aceasta înseamnă că problemele economice ale URSS nu au fost temporare, ci de natură sistemică, iar problemele sistemice nu pot fi soluționate în cadrul sistemului care le-a dat naștere.Uniunea Sovietică ar fi putut continua să existe. Ce s-a întâmplat?Dar asta nu înseamnă deloc că URSS ar fi trebuit să se dezintegreze. Da, Uniunea a devenit ineficientă din punct de vedere economic. Dar ar fi putut continua să existe în mod oficial chiar și după moartea finală a economiei. În acest mod continuă să existe în mod oficial Somalia, Afganistan și Ucraina. Aceste țări se află într-o poziție mult mai proastă decât era URSS la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990.În Somalia, puterea politică și administrativă a fost complet distrusă pe verticală, în Ucraina ele există formal, neîndeplinindu-și obligațiile constituționale și neinteracționând între ele.Statalitatea în sensul clasic nu a existat la Kiev de mult timp.În Afganistan, talibanii, încearcă, până acum și fără prea mult succes, să reînvie statalitatea țării distrusă în cursul a cinci decenii de război civil.În Uniunea Sovietică, prăbușirea economiei nu s-a reflectat încă în structurile de conducere. Ele au continuat să-și îndeplinească funcțiile după prăbușirea URSS.Mai mult, unele dintre aceste structuri erau atât de centralizate și atât de slab s-au adaptat la diviziunea țării încât, de exemplu, forțele armate comune ale CSI sub comanda mareșalului Șapoșnikov au existat până în septembrie 1993.Dar Uniunea Sovietică a fost distrusă nu de trădarea unor funcționari individuali. Dacă aparatul de stat în ansamblu funcționează, atunci el este capabil să localizeze și să suprime tentativa de trădare chiar dacă aceasta vine de la șeful statului și chiar dacă este susținută de cei mai înalți oficiali.Chiar și Nicolae I a recunoscut că țara este guvernată de funcționari, adică de veriga birocratică de mijloc, care ține de fapt în mâinile ei mecanismele de guvernare a tuturor sferelor vieții din orice țară.Adevăratul motiv al dezmembrării URSSBirocrația a fost cea care a renunțat la URSS (în mod firesc, birocrația ca clasă, unii birocrați individuali au rămas loiali statului care era pe moarte și au fost mulți dintre aceștia).Pentru birocrați, decizia de anulare a articolul 6 din Constituție, care a desemnat PCUS drept forța conducătoare și călăuzitoare a societății sovietice, și încercarea Kremlinului de a înlocui cu forța puterea partidului cu puterea sovieticilor, au devenit un semnal al lipsei de viabilitate a sistemului.Drept urmare, partidul a renunțat la putere, dar sovietele nu au putut să o preia - și haosul politic a început să crească în țară.Lichidarea URSS a fost cauzată de un întreg complex de motive. Poate fi descrisă pe scurt după cum urmează: în fața dificultăților economice tot mai mari, elita partidului de guvernământ a încercat să schimbe modelul de conducere.Se credea că combinarea în aceleași mâini (în soviete sau consilii) a puterii și a responsabilității, care anterior erau împărțite (partidul avea puterea, iar sovietele - responsabilitatea), ar duce la o creștere bruscă a eficienței conducerii țării.De fapt, absolvenții secțiilor de istorie a PCUS ale universitățile de marxism-leninism și școlilor superioare de partid și-au imaginat extrem de prost și dogmatic nu doar economia sovietică, pe care doreau să o reformeze, ci și economia de piață, la care chipurile doreau să ajungă. Au fost incapabili să formuleze scopuri și obiective inteligibile ale reformelor și, văzând cum puterea lăsată de partid și nepreluată de soviete se dizolva, au intrat în panică.Toți sunt în panicăElitele partidului din republicile sovietice au fost șocate de natura haotică și catastrofal de distructivă a reformelor efectuate de Kremlin. Kremlinul suspecta elitele regionale de porniri anti-reformă, adesea în mod justificat. Un abis de neîncredere s-a format între conducerea de vârf și veriga de mijloc. Kremlinul a încercat să schimbe cadrele la nivel local, însă prin asta doar și-a înrăutățit poziția pentru că i-a înlocuit pe partenerii vechi, de încredere și previzibili, cu populiști necunoscuți și iresponsabili.Anume haosul politic a dat naștere stării de spirit din mediul birocratic: „Salvează-te, cine poate!”Puterea de la Kremlin, care și-a pierdut sprijinul în rândurile birocrației de nivel mediu, s-a simțit brusc în deșert și în suspans. Acesta este în mare parte motivul pentru care președintele sovietic Mihail Gorbaciov nu a îndrăznit să suprime conspirația de la Belovejskaia Puşcia prin forță. Presupun că și lașitatea lui a jucat un rol, dar el a fost laș pentru că era departe de a fi sigur că propriile sale forțe de securitate vor îndeplini ordinul de arestare a conspiratorilor și nu-l vor aresta chiar pe el însuși.Elitele regionale, văzând neputința centrului, au ajuns, în cele din urmă, la concluzia că este necesar să-și ia soarta în propriile mâini.Uniunea Sovietică a murit pentru că într-un moment critic al istoriei nu a existat nicio forță politică interesată să-o păstreze, cu excepția a câteva zeci de înalți, dar discreditați și lipsiți de sprijinul poporului, reprezentanți ai birocrației superioare.În același timp, oamenii care au dizolvat Uniunea, în speranța că le va fi mai ușor să-și gestioneze destinele fără intervenția unui guvern central inadecvat, nici nu au înțeles la început către ce se îndreaptă, către ce configurația politică finală pe care au vrut să o creeze în spațiul post-sovietic și cum să o creeze.Haos în întreaga Uniune SovieticăPrin urmare, primele decizii din 1991 nu au anticipat soarta țării.Multora li s-a părut că dezintegrarea nu este definitivă, că Uniunea va schimba pur și simplu numele și forma puterii centrale. La început, au vorbit despre crearea Uniunii Statelor Suverane. Pe 8 decembrie 1991, la semnarea hotărârilor luate la Belovejskaia Pușcia de dizolvare a URSS, s-a decis crearea unei uniuni formată din trei părți componente: Uniunea Statelor Slave (Rusia, Ucraina, Belarus).Vă reamintesc că până atunci statele baltice, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Ucraina și-au proclamat deja independența. Mai mult, dacă procesele de la Minsk și Kiev erau reversibile prin metode politice, atunci statele baltice nu puteau fi ținute decât cu forța armelor, în Moldova de câțiva ani a izbucnit conflictul transnistrean, care s-a transformat în război.În mod similar, conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan privind Nagorno-Karabah s-a transformat în primul război din Karabakh. Georgia era pe punctul de a-l răsturna (2 ianuarie 1992) pe primul său președinte, Zviad Gamsakhurdia, care, de altfel, deja reușise să pună bazele viitoarelor conflicte din Osetia de Sud, Abhazia și Adjaria. În pragul unui război civil era și Tadjikistanul.Deci, semnatarii Acordurilor de șa Belovejskaya Pușcia, cel mai probabil, au crezut la început cu adevărat că cvasi-uniunea se va limita la statele slave. Apropo, în aceeași zi ei s-au răzgândit și au dat noii uniuni un nume mai de compromis - Comunitatea Statelor Independente (CSI), lăsând porțile deschise celor care doresc.Dar doritori de a adera la CSI s-a dovedit a fi la început întreaga Asie Centrală (Turkmenistanul a devenit în cele din urmă membru asociat), Transcaucazia și Moldova au aderat și ele, iar doar țările baltice au rămas în mod principial în afara CSI.A început un proces haotic de redenumire și creare a unei structuri, ale cărei funcții erau inițial de neînțeles chiar și pentru creatorii ei.Decizia de a transforma CSI într-o organizație internațională cu drepturi depline a fost luată abia în 1993 și apoi implementată. Între altele trebuie să menționăm că Ucraina nu a semnat tratatul de constituire a CSI și s-a considerat nu membru, ci participant la CSI.CSI ca modalitate de divorț civilizat și de integrare în același timpDeja în primele zile, membrii CSI și-au evaluat perspectivele într-un mod diametral opus. A fost numită atât mecanism de integrare, cât și mecanism de divorț civilizat. Mai mult, evaluări opuse au fost adesea date de politicieni din aceleași țări.Toate acestea sunt dovada faptului că panica din mediul birocratic și haosul administrativ în creștere nu au fost depășite în momentul prăbușirii URSS. Ele au continuat să caracterizeze politicile majorității țărilor post-sovietice până în 1993-1994. În această perioadă, teoretic, au existat șanse atât pentru o nouă integrare, cât și pentru o dezintegrare ulterioară.Deja la cumpăna anilor 1992-1993, problemele au început să scadă în intensitatea lor, noile state au început să se contureze în cele din urmă în structuri administrative separate, îngropând proiectele de integrare politică, iar integrarea economică s-a limitat la încercarea de a păstra legăturile economice deosebit de importante pentru economiile post-sovietice.În mai 1992, CSI a fost completată de Tratatul de Securitate Colectivă (CST, ratificat în aprilie 1994), care a devenit o platformă pentru depășirea haosului din ultima perioadă sovietică în sfera militară.La mijlocul anilor '90 a devenit clar că CSI și-a îndeplinit sarcina principală (în același timp, a devenit clar care este sarcina respectivă). Haosul post-sovietic a fost depășit în toate sferele, statele au devenit în sfârșit suverane, iar elitele lor au devenit elite naționale.Din a doua jumătate a anilor '90, majoritatea economiilor post-sovietice au înregistrat inițial o creștere economică lentă și apoi accelerată - culminând cu crizele de la sfârșitul anilor ‘90 - mijlocul anilor 2000.Noi forme de integrareÎnsă fereastra de oportunitate pentru renașterea URSS sub un alt nume și sub forma unei confederații lejere, care și înainte abia de era întredeschisă, a fost, în cele din urmă, închisă.Din acel moment, integrarea spațiului post-sovietic s-a putut realiza doar pe principii cu totul diferite – prin crearea unui singur spațiu economic, juridic, militar și abia apoi politic.Dar deja nu ca o singură structură, ci ca forme de conexiuni și interacțiuni ale diferitelor structuri.Formatele CSI și CSTnu mai corespundeau sarcinilor zilei. Iată de ce CSI s-a transformat practic într-un club de top manageri, în cadrul căruia președinții, prim-miniștrii și miniștrii-cheie pot discuta preliminar chestiuni urgente pentru Comunitate, încercând să identifice soluții.CST a fost transformat în CSTO (Organizația tratatului de securitate colectivă). A fost proclamat conceptul de integrare cu mai multe viteze, sub care au început să se creeze noi structuri (Uniunea Vamală, EAEU, SCO). În cele din urmă, CSI a început să fie percepută în spațiul post-sovietic ca ceva asemănător comunității britanice în variantă rusească - o sferă de influență blândă. Prin urmare, țările ale căror relații cu Rusia se deteriorează părăsesc CSI sau își reduc statutul, iar atunci când relațiile se îmbunătățesc, revin la o reprezentare cu drepturi depline.Fiind creat de elitele post-sovietice pentru a avea un punct de sprijin într-o lume nouă și de neînțeles pentru ele în lipsa URSS, fără un centru de conducere, CSI, în ansamblu, și-a îndeplinit sarcina.CSI ar fi putut funcționa mai eficient și ar fi putut face mai mult, dar elitele naționale au bănuit întotdeauna prea mult Rusia că intenționează să folosească CSI pentru a-și consolida propriile poziții în spațiul post-sovietic, pentru a-și asigura dominația în fosta zonă sovietică și pentru a restabili un singur stat prin metode politice şi economice.În acest sens, multe dintre inițiativele Moscovei, fiind adoptate oficial, au fost de fapt sabotate de parteneri, ideile de spații comune stabilite inițial în CSI nu au funcționat, iar acum sunt promovate prin alte proiecte de integrare în formate deja mult mai puțin convenabile pentru partenerii Rusiei.Epoca slăbiciunii generale și a incertitudinii s-a încheiat. A venit epoca puterii ruse.Opinia autorului ar putea să nu coincidă cu poziția redacției.

