Ceban: ”Moldovagaz” face transferuri către ”Gazprom” în fiecare zi

Conducerea companiei dă asigurări că criza gazelor naturale nu se va mai repeta.

CHIȘINĂU, 8 dec – Sputnik. Moldovagaz a declarat că transferă zilnic câte o parte din fonduri către concernul rusesc Gazprom, transmite RIA Novosti. Moldovagaz depune toate eforturile pentru a preveni și a nu admite o situație similară cele când au fost făcute cu întârziere transferurile către Gazprom, a declarat șeful companiei Moldovagaz, Vadim Ceban.Pe 26 noiembrie, Moldovagaz a transferat banii către Gazprom pentru gazele naturale consumate în luna octombrie și prima jumătate a lunii noiembrie.Anterior, în Monitorul Oficial a fost publicată decizia Guvernului Republicii Moldova prin care se au fost transferați 1,33 miliarde de lei (75.065.672, 26 de dolari) de la bugetul de stat al țării pentru achitarea datoriei Moldovei către Gazprom. Aceasta înseamnă că a intrat în vigoare.Datoria către GazpromPe 22 noiembrie, ”Gazprom” a declarat că în Moldova ar putea fi deconectată de la gaz în 48 de ore. Declarația a fost făcută în contextul în care ”Gazprom” a amintit că termenul de achitare expiră astăzi, însă plățile curente pentru gaze încă nu au fost făcute.Moldovagaz a anunțat că “obligațiile de plată nu au fost îndeplinite la timp din cauza faptului că în octombrie 2021 Moldovagaz a înregistrat un deficit al balanței de plăți ca urmare a creșterii prețului de achiziție a gazelor naturale în anul 2021 de la 126,70 dolari per mia de metri cubi în trimestrul I până la 800,62 dolari per mia de metri cubi în octombrie 2021, în condiția a unui preț mediu anual de achiziție de 148,61 dolari per mia de metri cubi, inclus în tariful actual din 03 noiembrie 2020”.Contract cu GazpromPe 29 octombrie, Moldova a convenit cu Gazprom prelungirea contractului de livrare a gazelor naturale cu cinci ani.În cadrul negocierilor, după cum a menționat anterior viceprim-ministrul Moldovei Andrei Spînu, a fost aprobată formula de formare a prețului propusă de partea moldovenească, care se bazează pe raportul dintre prețul de piață la gaz și petrol.Contractul de livrare a gazelor cu concernul rus Gazprom a expirat pe 30 septembrie. Acesta a fost prelungit cu încă o lună, până pe 31 octombrie. Țara noastră achită pentru gazul livrat un preț de piață de 790 de dolari pentru o mie de metri cubi.

