Moratoriu la eliberarea autorizațiilor de construcție a stațiilor de carburanți

În Republica Moldova a fost impus un moratoriu privind eliberarea autorizațiilor de construcție a stațiilor de carburanți.

2021-12-08T16:40+0200

CHIȘINĂU, 8 dec – Sputnik. Cabinetul de Miniștri a instituit în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului un moratoriu de 6 luni la eliberarea autorizațiilor de construcție a stațiilor de alimentare cu carburanți.Potrivit Executivului, proiectul de lege își propune să asigure crearea unui climat favorabil pentru dezvoltarea liberei concurențe în acest sector.De asemenea, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului s-a decis anularea taxei fixe de licență care în prezent constituie 260 de mii de lei per import și aplicarea taxei generale a licenței în mărime de 3 250 de lei.Totodată, s-a propus introducerea taxei în structura accizelor la importul produselor petroliere de 10 lei per tonă. Potrivit Guvernului, includerea acestor taxe va facilita accesul noilor operatori, care au capacități reduse pe piața angro a carburanților, dat fiind faptul că aceștia nu vor suporta costuri ulterioare în desfășurarea afacerii.Mai mult decât atât, pentru a exclude apariția intermediarilor pe piață și a reduce riscul de contrabandă, membrii Cabinetului de Miniștri au propus și interzicerea revânzării angro a produselor petroliere.”În același proiect se prevede majorarea cuantumului sancțiunilor contravenționale, or sancțiunile care se conțin în Codul Contravențional, la moment, nu sunt adaptate la realitățile pieței produselor petroliere. Astfel, potrivit documentului, sancțiunile stabilite în Codul Contravențional pentru încălcarea legislației în domeniul pieței produselor petroliere urmează a fi majorate de aproximativ 10 ori. De exemplu, dacă pentru încălcarea regulilor de păstrare a produselor petroliere persoana juridică poate fi sancționată cu amendă de la 4500 de lei la 6000 de lei, prin modificările propuse sancțiunile vor fi de la 45000 de lei la 60000 de lei”, se menționează într-un comunicat de presă al Guvernului.

