https://sputnik.md/20211208/liniile-rosii-ucraina-discutie-putin-si-biden-47049870.html

”Liniile roșii” și Ucraina: Cea au discutat Putin și Biden

”Liniile roșii” și Ucraina: Cea au discutat Putin și Biden

”Liniile roșii”, amenințările la adresa securității și Ucraina – Putin și Biden au purtat negocieri în format online.

2021-12-08T12:59+0200

2021-12-08T12:59+0200

2021-12-08T12:59+0200

politică

sua

ucraina

rusia

nato

vladimir putin

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/07/47034943_0:85:3410:2003_1920x0_80_0_0_354fd791ecbf978f047d3bdae1ea92e7.jpg

CHIȘINĂU, 8 dec – Sputnik. Președintele Rusiei Vladimir Putin i-a vorbit omologului său american Joe Biden, în timpul negocierilor online, despre „liniile roșii” și amenințările care îngrijorează Moscova. Biden, la rândul său, și-a exprimat temerile cu privire la agravarea situației în jurul Ucrainei, a comunicat consilierul liderului rus Iuri Uşakov, citat de RIA Novosti.”Liniile roșii” și amenințările la adresa securitățiiDupă cum a menționat Ușakov, Putin i-a conturat lui Biden „liniile roșii” - avansarea în continuare a NATO spre Est și desfășurarea de armamente ofensive în Ucraina și în alte țări de la granița cu Rusia.Liderul rus, potrivit consilierului său, i-a mai spus omologului său american că, în timp ce Washingtonul este îngrijorat de trupele rusești aflate pe teritoriu rusesc, Moscova este îngrijorată de propria sa securitate la scară globală.Ușakov, în interpretarea sa, a transmis cuvintele președintelui Rusiei. „Putin a spus că voi, americanii, sunteți îngrijorați de batalioanele noastre de pe teritoriul rusesc, la mii de kilometri de Statele Unite, iar noi suntem cu adevărat îngrijorați de securitatea noastră, de securitatea Rusiei în sens global, la scară globală. Acesta este aproximativ ceea ce Putin a comentat la sfârșitul conversației, făcând un bilanț”, a spus el.Răspunzând la întrebarea despre retragerea trupelor de la granițele cu Ucraina, Ușakov a declarat că „trupele rusești sunt pe teritoriul lor și nu amenință pe nimeni, despre aceasta a vorbit președintele”.Putin, după cum a menționat reprezentantul Kremlinului, i-a spus direct lui Biden despre îngrijorare că Ucraina și NATO își consolidează forța militară. „În acest sens, desigur, (n.red. - Putin) a exprimat considerentele noastre cu privire la faptul că avem nevoie de anumite garanții, inclusiv garanții de ordin juridic, care să ne asigure securitatea și să creeze condiții pentru dezvoltarea noastră normală”, a adăugat Ușakov.Biden, din partea sa, i-a promis omologului său rus că va discuta îngrijorările Moscovei în cercul aliaților SUA. Președinții au convenit să înceapă un dialog în acest sens, cu implicarea reprezentanților şi consilierilor lor, a mai menționat reprezentantul oficial al Kremlinului.Tema Ucrainei a ocupat foarte mult timpTema Ucrainei a ocupat ”foarte mult timp” în discuția dintre Vladimir Putin și Joe Biden, a precizat consilierul președintelui rus Iuri Ușakov. În particular, liderul rus l-a informat pe omologul său american despre nerespectarea de către Kiev a acordurilor de la Minsk și sabotarea înțelegerilor, precum și despre tergiversarea procesului de negocieri în cadrul grupului de contact.Biden, la rândul său, a exprimat îngrijorarea SUA și a NATO cu privire la mișcările trupelor rusești în apropierea frontierelor Ucrainei. Șeful Casei Albe, potrivit lui Ușakov, l-a avertizat de asemenea pe Putin că Statele Unite pregătesc sancțiuni ample în cazul escaladări de mai departe a situației din jurul Ucrainei. ”Și în aspect economic, și financiar, și politic, care vor fi folosite dacă situația din jurul Ucrainei va fi escaladată în continuare”, a precizat consilierul președintelui.În același timp, Ușakov a considerat ciudată întrebarea dacă Putin i-a oferit lui Biden garanții privind ”netrimiterea” trupelor în Ucraina. "Nici măcar nu a fost vorba despre aceasta. Cum să fie trimise trupe în Ucraina? Ce este asta? O invazie sau ce este? În general nici nu a fost vorba despre asta", a subliniat el.La întrebarea de precizare dacă înseamnă aceasta că Rusia nu este amenințată de noi sancțiuni SUA, Ușacov a spus că pentru aceasta nu este niciun motiv.Fără progrese radicale: Va fi nevoie de ani pentru soluționarea problemelorSummitul online dintre Putin și Biden nu a adus progrese radicale, deocamdată este greu să ne așteptăm la așa ceva, dar liderii și-au demonstrat disponibilitatea de a munci și a dialoga, a constatat Ușakov.El a menționat că Rusia și SUA vor avea nevoie de mult timp pentru a soluționa problemele existente în relații. "S-au acumulat atât de multe probleme încât este posibil să fie nevoie de mai multe luni, și poate chiar de mai mulți ani pentru a le soluționa Vom vedea", a spus el.Putin și Biden înțeleg că nu trebuie oprit dialogul, ei au o responsabilitate deosebită pentru menținerea păcii și stabilității, a subliniat consilierul președintelui. Liderii celor două țări consideră, de asemenea, că trebuie să se tindă către o normalizare a relațiilor și dezvoltarea cooperării. „Acesta a fost preambulul discuției”, a precizat Ușakov.Problema misiunilor diplomaticeÎn timpul negocierilor cu Putin, Biden, din proprie inițiativă, a atins problema activității misiunilor diplomatice, inclusiv a lipsei de personal în cadrul acestora. „El a spus că ambasadorul de aici, de la Moscova, se plânge că în general este imposibil de lucrat, nu ajung oameni, nu sunt diplomați, nu există mijloace de protecție fizică a Ambasadei și a lui însuși”, a informat consilierul președintelui rus Iuri Ușakov.„Noi am spus că aceasta este o consecință a acțiunilor voastre (ale SUA), pe care voi (SUA) ați început să le întreprindeți încă în urmă cu cinci ani, când ați impus niște interdicții, restricții pentru diplomații noștri și, principalul, ați început să efectuați expulzări masive ale diplomaților ruși și, ceea ce este foarte important, pur și simplu ne-ați luat proprietatea diplomatică”, a adăugat consilierul prezidențial.În discuția cu Putin, Biden nu a exclus, în calitate de prim pas, admiterea accesului diplomaților ruși pe proprietatea diplomatică confiscata, pentru a evalua starea acesteia. „Pentru ca ei să vadă pur și simplu în ce stare se află proprietatea noastră diplomatică confiscată”, a spus Ușakov.Negocierile dintre Putin și BidenDiscuțiile dintre liderii celor două țări au avut loc marți în format online și au durat aproximativ două ore.După cum a comunicat Casa Albă în urma întâlnirii, Biden și-a exprimat în discuția cu Putin îngrijorarea cu privire la situația creată în jurul Ucrainei, a îndemnat la o reglementare diplomatică și a avertizat că la o escala dare militară va urma un răspuns colectiv al Occidentului sub forma unor măsuri economice ferme și de altă natură.Rusia a respins în repetate rânduri acuzațiile Occidentului și Ucrainei cu privire la ”acțiunile agresive”, declarând că nu amenință pe nimeni și nu intenționează să atace pe nimeni, iar declarațiile despre „agresiune” sunt folosite ca pretext pentru a desfășura mai multă tehnică militară NATO în apropierea frontierelor rusești. Ministerul rus de Externe a menționat anterior că declarațiile Occidentului despre „agresiunea rusă” și posibilitatea de a ajuta Kievul să se apere de aceasta sunt ridicole și periculoase.

https://sputnik.md/20211207/biden-summit-g20-putin-47031062.html

https://sputnik.md/20211206/kremlin-relatiile-dintre-sua-si-rusia-sunt-jalnice-47003238.html

https://sputnik.md/20211206/seful-pentagonului-sua-sunt-gata-sa-ajute-ucraina-in-cazul-unei-invazii-46967189.html

https://sputnik.md/20211207/sua-ue-rusia-ucraina-47012416.html

https://sputnik.md/20210618/nceput-promitor-Cum-se-va-schimba-politica-mondial-dup-ntlnirea-Putin-Biden-35164348.html

sua

ucraina

rusia

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sua, ucraina, rusia, nato, vladimir putin, joe biden