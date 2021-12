https://sputnik.md/20211208/numiri-la-guvern-ce-institutii-s-au-ales-cu-angajati-noi-47059132.html

Numiri la Guvern: Ce instituții s-au ales cu angajați noi

Cabinetul de miniștrii au aprobat în ședința de astăzi noi numiri de personal în instituțiile de stat. Iată cine sunt.

CHIȘINĂU, 8 dec – Sputnik. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale are un nou secretar de stat. Este vorba de Lilia Dabija, care are o vastă experiență în domeniu și a lucrat în cadrul mai multor organizații internaționale.Totodată, astăzi miniștrii l-au numit pe Anatolie Fală în calitate de Secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. El este expert în agricultură și are o experiență vastă de activitate în domeniu.Tot în cadrul ședinței, Guvernul l-a numit pe Serghei Diaconu în funcție de Secretar General al Ministerului Afacerilor Interne. El a exercitat până acum funcția de Secretar de Stat la MAI.De asemenea, miniștrii l-au numit pe Tudor Mancaș secretar general la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Mancaș a activat în cadrul aparatului președintelui Republicii Moldova, fiind responsabil de politica internă.Executivul a operat în ședința de astăzi și numiri în funcţia de reprezentant al Guvernului în teritoriu, în câteva localităţi.

Știri

