https://sputnik.md/20211208/racheta-soiuz-turisti-japonezi-statia-spatiala-internationala-47048705.html

Doi turiști japonezi, transportați pe Stația Spațială Internațională cu racheta Soiuz

Doi turiști japonezi, transportați pe Stația Spațială Internațională cu racheta Soiuz

Racheta rusească Soiuz i-a transportat pe ISS pe turiștii japonezi Yusaku Maezawa și Ezo Hirano.

2021-12-08T12:35+0200

2021-12-08T12:35+0200

2021-12-08T12:35+0200

internațional

turiști

soiuz

stația spațială internațională

expeditie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1581/60/15816083_0:92:3317:1958_1920x0_80_0_0_b004730c38d102e867e4944c905f4a62.jpg

CHIȘINĂU, 8 dec – Sputnik. De pe cosmodromul Baikonur a fost lansată racheta Soiuz-2.1a și nava spațială Soiuz MS-20, care-i va transporta pe Stația Spațială Internațională pe omul de afaceri japonez Yusaku Maezawa, asistentul său Yezo Hirano și comandantul navei spațiale, cosmonautul rus Alexandr Misurkin, relatează RIA Novosti.Nava spațială a intrat pe orbită la nouă minute după lansare, iar întregul zbor către stație ar trebui să dureze aproximativ șase ore. Andocarea Soiuz MS-20 cu ISS este programată pentru ora 16:41, ora Moscovei. Echipajul se va întoarce pe Pământ în data de 20 decembrie.La bordul Stației Spațiale Internaționale, turiștii vor participa la un program științific, precum și vor îndeplini sarcinile internauților din lista 100 things you want MZ to do in space!, filmând și încărcând pe YouTube.Totodată, pe ISS vor fi duse cadourile de Anul Nou pentru membrii echipajului rus, recuzita pentru misiuni, dar și suvenire comestibile - bucătărie japoneză adaptată pentru utilizare în spațiu.Maezawa și Hirano vor fi primii turiști din ultimii 12 ani care vor zbura către Stația Spațială Internațională cu o navă spațială Soiuz.În perioada 2001-2009, șapte turiști au sosit pe ISS pe nava spațială Soiuz în baza unor contracte cu Space Adventures, iar americanul Charles Simonyi a reușit să o viziteze de două ori. Potrivit diverselor surse, pentru zborurile spațiale aceștia au plătit între 20 și 40 de milioane de dolari.

https://sputnik.md/20211006/45306375.html

stația spațială internațională

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Marina Goncearuc https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Marina Goncearuc https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Marina Goncearuc https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

turiști, soiuz, stația spațială internațională, expeditie