Cu cât vor crește salariile profesorilor în 2022: Sindicaliștii sunt nemulțumiți

”Este cert că trebuie mărite clasele salariale. Noi am rămas la nivelul anului 2019, când un pedagog cu studii superioare are categoria 56 de salarizare și acel cu studii medii - tot este menționat având categoria 56, ceea ce este absolut incorect. Noi am propus ca cei cu studii superioare să fie incluși la categoria 60, iar cei cu studii medii speciale, în categoria - 58. Acest lucru ar aduce o creștere de cel puțin 10 procente”, a spus interlocutorul.