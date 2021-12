https://sputnik.md/20211208/temperaturile-simtitor-grade-decembrie-47035399.html

Temperaturile scad simțitor: Câte grade vor fi pe 8 decembrie

Temperaturile scad simțitor: Câte grade vor fi pe 8 decembrie

Prognoza meteo pentru data de 8 decembrie

2021-12-08T06:30+0200

2021-12-08T06:30+0200

2021-12-08T06:30+0200

societate

ploi

temperaturi

temperatura maximă

ploi slabe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/1b/33394007_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_edcc788236017c8f4558b03963f1534e.jpg

CHIȘINĂU, 8 dec – Sputnik. Vremea se răcește semnificativ. Temperatura aerului nu va depăși 4 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 8 decembrie vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferică scăzută. Cerul va fi predominant noros, temporar vor cădea precipitații puternice, predominant sub formă de ploi. La nordul țării acestea vor fi sub formă de lapoviță. Pe alocuri se va forma polei slab. Vântul va bate din nord-vest slab până la moderat.Temperatura aerului ziua va oscila între -1..+4 grade Celsius. În raioanele de nord, mercurul în termometre va indica între -1..+2 grade Celsius, iar în raioanele centrale va fi între +0..+3 grade Celsius. La sudul țării va fi puțin mai cald. Termometrele vor înregistra între +1..+4 grade Celsius.De precizat, meteorologii anunță pentru data de 8 decembrie Cod Galben de precipitații puternice. Astfel, astăzi vor cădea precipitații puternice, predominant sub formă de ploaie, la nord - lapoviță. Cantittaea de apă va fi între 15-30 de litri pe metru pătrat.

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

ploi, temperaturi, temperatura maximă, ploi slabe