Avertizare – 5G ar putea perturba zborurile și pune în pericol aterizările

BUCUREŞTI, 8 dec – Sputnik, Doina Crainic. Lansarea masivă a sistemelor 5G de bandă medie ar putea prezenta riscuri pentru siguranța aeronavelor şi zborurilor, interferând cu echipamentele de navigație și provocând perturbări în zboruri, a avertizat Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) într-o serie de directive.FAA și-a exprimat în special îngrijorarea cu privire la potențiala interferență a 5G cu radioaltimetrele – componente electronice sensibile ale aeronavei, utilizate de piloți pentru a ateriza în siguranță în condiții de vizibilitate slabă. Altimetrele indică înălţimea la care este o aeronavă deasupra solului atunci când pilotul nu o poate vedea.Organul de supraveghere a aviației din SUA a precizat că avioanele și elicopterele nu vor putea folosi multe sisteme de aterizare ghidate și automate în aeroporturi care pot avea interferențe potențial ridicate cu 5G, deoarece este posibil ca aceste sisteme să nu funcţioneze eficient în aceste condiții.Anterior, companiile AT&T și Verizon Communications au convenit să amâne lansarea comercială a serviciilor lor wireless 5G în bandă C până pe 5 ianuarie, pe fondul îngrijorărilor FAA, potrivit RT. Potrivit agenţiei americane, „condițiile nesigure” create de viitoarea utilizare a rețelelor 5G necesită acțiuni imediate înainte de acea dată.„Anomaliile radioaltimetrelor” ar putea duce la „un zbor și aterizare care să nu fie în siguranță” dacă ele rămân nedetectate de piloți sau de sistemele automate ale unei aeronave, a avertizat FAA.Aterizările în perioadele de vizibilitate scăzută ar putea fi „limitate” din cauza îngrijorărilor legate de 5G, a declarat un purtător de cuvânt al FAA pentru The Verge. Una dintre directivele FAA mai precizează că „aceste limitări ar putea împiedica sosirea curselor în anumite locații cu vizibilitate scăzută și ar putea duce, de asemenea, la devieri ale zborurilor”.La sfârșitul lunii noiembrie, AT&T și Verizon au declarat că vor lua măsuri de precauție pentru a limita potențiala interferență a rețelelor lor timp de cel puțin șase luni. FAA a menţionat luni că termenul este insuficient.Verizon a răspuns marți că „nu există nicio dovadă” că rețelele 5G în bandă C ar prezenta riscuri pentru aeronave din „zeci de țări” care le folosesc deja. Compania a adăugat că intenționează să „ajungă la 100 de milioane de americani cu această rețea în primul trimestru al anului 2022”.

