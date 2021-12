https://sputnik.md/20211209/bill-gates-spune-cand-se-va-sfarsi-pandemia-47078126.html

Bill Gates spune când se va sfârși pandemia

Fondatorul Microsoft și miliardar producător de vaccinuri, Bill Gates, a făcut preziceri cu privire la sfârșitului pandemiei COVID.

CHIȘINĂU, 9 dec – Sputnik. „Faza acută” a pandemiei de Covid-19 se va încheia în 2022, a prezis Bill Gates pe blogul său, considerând, de asemenea, „îngrijorătoare” ascensiunea variantei Omicron.Peste câțiva ani, speranța mea este că singurul moment în care va trebui să vă gândiți cu adevărat la virus va fi atunci când vă veți face, în fiecare toamnă, vaccinul obișnuit împotriva gripei și covid.Companiile farmaceutice au avut în trecut dificultăți în a vinde populației vaccinul împotriva gripei din cauza ratei sale de eficiență relativ scăzute, cauzată în mare parte de faptul că oamenii de știință trebuie să ghicească ce tulpină de gripă va fi cea mai răspândită într-un anumit an.Mogulul tehnologiei a recunoscut că, în pofida lansării și adoptării în masă a vaccinurilor împotriva Covid-19 în întreaga lume, mai mulți oameni cu covid au murit în 2021 decât în 2020, adăugând că îmbunătățirea situației pandemice din acest an nu a fost la fel de impresionantă după se sperase.Gates însuși se poate bucura de laurii adunați, după ce și-a mărit valoarea netă a averii sale la 137 de miliarde de dolari în timpul pandemiei. Miliardarul a încercat să reducă distanța de clasă dintre el și cititorii săi, declarând că 2021 a fost „cel mai neobișnuit și mai dificil an din viața lui”, și „Bănește că mulți dintre cei care citesc asta lucru ar putea spune același lucru”.Gates a numit apariția variantei Omicron a virusului drept „îngrijorătoare”, dar a spus că lumea este „mai pregătită să abordeze variantele potențial periculoase” decât a fost anterior. Oamenii de știință din Africa de Sud care au descoperit varianta Omicron au sugerat că, în mare parte, simptomele sunt ușoare și nu reprezintă un motiv mare de îngrijorare. Gates a deplâns în mod repetat inechitatea distribuirii vaccinurilor la nivel mondial, numind-o „cea mai mare dezamăgire” pentru el în timpul pandemiei și spunând că „nu are sens” să fie vaccinate persoanele cu risc scăzut înaintea populațiilor mai în vârstă și vulnerabile din țările mai sărace. Numeroasele sale ONG-uri legate de vaccinuri s-au străduit să convingă țările bogate să adune fonduri pentru vaccinarea națiunilor africane, dintre care multe au gestionat pandemia mai bine decât se așteptau datorită familiarității îndelungate cu preparatele antiparazitare și anti-malarie ieftine și disponibile pe scară largă

