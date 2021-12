https://sputnik.md/20211209/iarna-zapada-moldova-47052955.html

Unde sunt iernile de altădată? Vom avea sau nu zăpadă în acest an

Ghenadie Roșca susține că nici această iarnă nu ne va surprinde cu multă zăpadă dar estre prematur de făcut prognoze în acest sens

Într-un interviu acordat în Centrul de Presă Sputnik Moldova, șeful Centrului de prognoze meteo al Serviciului Hidrometeorologic de Stat Ghenadie Roșca a precizat că, în ultimii zece ani, s-a atestat o tendință de micșorare a ciclului iernii adevărate, așa cum ne-am obișnuit s-o știm în sensul clasic al cuvântului. Specialistul susține că nici această iarnă nu ne va surprinde cu multă zăpadă, dar o prognoză exactă nu poate fi făcută la această etapă. Invitatul a mai precizat că, în mare parte, precipitațiile care cad în ultimii ani în lunile decembrie-februarie sunt sub formă de ploi și lapoviță. De menționat că pentru data de 8 decembrie meteorologii anunță Cod Galben de precipitații puternice (15-30 l/m2), predominant sub formă de ploaie. La nord precipitațiile vor cădea sub formă de lapoviță.

