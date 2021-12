https://sputnik.md/20211210/swift-lovitura-rusia-sua-ue-47122795.html

Cu viteza SWIFT-ului: Cine se va prăbuși după lovitura aplicată Rusiei

Cu viteza SWIFT-ului: Cine se va prăbuși după lovitura aplicată Rusiei

Puțin probabil că SUA și UE vor decide deconectarea Rusiei de la SWIFT - miza este economia mondială.

2021-12-10T21:21+0200

2021-12-10T21:21+0200

2021-12-10T21:21+0200

economie

în lume

sua

rusia

ue

swift

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1f/34941700_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_1d8eab11508a1e58f205832f296c0333.jpg

Deconectarea Rusiei de la SWIFT, o amenințare evocată în fiecare an, este tratată pe piața financiară ca una dintre cele mai dure, pentru că va complica plățile internaționale. Izolarea unui partener comercial important va lovi întreaga economia mondială. De ce principala sperietoare nu va fi pusă în practică și ce sisteme similare rusești există, aflați în materialul Irinei Badmaeva pentru RIA Novosti.Tăierea cablurilorDe această dată subiectul a fost abordat de Ian Brzezinski la un canal YouTube ucrainean. În 2001-2005, fiul cunoscutului ideolog al politicii externe americane Zbigniew Brzeziński a deținut funcția de viceministru al Apărării. Acum se prezintă în calitate de expert.Însă fostul demnitar doar a repetat ceea ce a declarat cea care se află astăzi în funcție - Victoria Nuland. Adjunctul secretarului de stat a declarat că SUA discută cu aliații varianta unei izolări totale a Rusiei de la sistemul financiar mondial în cazul unei „invazii” în Ucraina.Ceva mai devreme, această chestiune a fost discutată la postul de televiziune CNN: interlocutorii săi anonimi au declarat că este „o măsură extremă”. Și-a prezentat poziția și Bloomberg – în ajunul discuției online dintre Vladimir Putin și Joe Biden.Amenințarea, care a fost enunțată pentru prima dată acum șapte ani, reapare cu regularitate în spațiul mediatic. De exemplu, Parlamentul European a adoptat în aprilie o rezoluției cu acest îndemn, propunându-se totodată să se renunța la finalizarea ”Nord Stream – 2”.În luna iunie, în cadrul unei mese rotunde organizate de Duma de Stat, situația a fost comentată de directorul executiv la Asociației Naționale Ruse SWIFT (ROSSWIFT), Roman Cernov: “Nu ne vor deconecta. Nu este convenabil nimănui”. În particular, din punct de vedere al cooperării externe, pentru că Rusia este un partener comercial internațional important.Cu prețul economiei mondialeSWIDT este un sistem interbancar de schimb de informații și tranzacții. Activează din 1973. Acum la el sunt conectate 11 mii de organizații de creditare din 220 de țări, inclusiv mii de corporații. Traficul mediul este de aproximativ 32 de milioane de mesaje pe zi.Deconectarea de la acest sistem ar fi un pas radical. Ar afecta toate sferele de activitate care au tangență cu valuta. Cel mai mult ar avea de suferit sectorul financiar și exportul. Efectuarea plăților pentru resurse va deveni problematică.“Participanții la schimburile comerciale vor fi nevoiți să caute căi ocolite. Costurile suplimentare pentru tranzacții vor slăbi inevitabil rubla”, explică Nikita Dolghii, partener manager al Wolfline Capital.Moneda națională ar putea pierde până la zece la sută.Va scădea și bursa, din cauza retragerii investitorilor străini care vor vrea să scape de activele rusești. Iar aceasta se va solda cu pierderi pentru bănci – deținătoare cheie a hârtiilor de valoare corporative și de stat.Însă este puțin probabil că SUA și UE vor decide deconectarea Rusiei de la SWIFT. Miza este economia mondială. Un astfel de pas va lovi chiar în statele occidentale care vor pierde accesul la resursele rusești, avertizează membrul comisiei Consiliului Federației pentru buget și piețe financiare Vasili Ikonnikov.Rusia este integrată în schimburile comerciale internaționale. “Nici Europa, nici America nu sunt gata de o încetare bruscă a plăților externe cu partea rusă”, spune Serghei Grigorean, conducătorul reprezentanței Fondului de investiții ANIF în Rusia.Astfel, din ianuarie până în iunie, volumul schimburilor comerciale între SUA și Rusia a ajuns la un nivel record de 19,8 miliarde de dolari, ceea ce e cu 40 la sută mai mult decât în perioada similară a anului trecut, menționează Nikita Dolghii.În mare parte, Rusia trimite peste ocean metale și materii prime. Americanii exportă automobile, dispozitive electronice, drone.Un moment interesant: SWIFT este o comunitate cooperativă sub jurisdicție belgiană. Sistemul aparține formal unor instituții financiare private. “Iată de ce Washingtonul nu are niciun drept să indice cine trebuie să fie deconectat de la serviciile internaționale, iar cine - nu”, subliniază Piotr Pușkariov, economist principal la centrul de informații și analiză TeleTrade.Însă există două precedente: în 2012 așa s-a procedat cu Iranul, în 2017 - cu Coreea de Nord.Însă Rusia este integrată într-o mai mare măsură în economia globală. “Nu vor putea să ne excludă. Mai ales în perioada pandemiei. Încă o tulburare de proporții ar fi periculoasă pentru toată lumea”, consideră Serghei Grigorean.Mai întâi de toate, vor avea de suferit întreprinderile europene: vor apărea probleme legate de plățile pentru export.“Rezoluția Parlamentului European, adoptată în aprilie, are doar un caracter de recomandare. Firește, UE nu va recurge la acest pas: de ce să-și complice viața”, presupune Vladimir Kuznețov, vicepreședintele Asociației pentru înregistrare, lichidare, faliment și reprezentare judiciară.Întotdeauna există o soluțieSă admitem că americanii vor reuși să-și realizeze obiectivele, Rusia va fi deconectată de la SWIFT. Atunci vor fi posibile două scenarii. Primul – băncile vor trece la plățile bilaterale.Organizațiile de creditare vor putea efectua tranzacții online pe conturi de corespondent.O altă variantă, ar fi revenirea la o metodă veche. Până în 2005, majoritatea plăților rusești în afara țării erau efectuate prin intermediul sistemului interbancar Telex, amintește Piotr Pușkariov. “El a rămas ca rezervă. În septembrie 2014, Banca Centrală a efectuat un stres-test. Și sistemul s-a dovedit a fi destul de sigur. Da, comisiile interbancare prin Telex sunt mai mari, iar viteza mai mică. Refacerea proceselor cu statele contractante va lua ceva timp. Însă în ansamblu este posibil”, spune economistul.Al doilea scenariu este trecerea la sistemul similar rusesc. Conștientizând riscurile politice, Moscova l-a elaborate deja.În baza propriei baze de informații, Banca Centrală a lansat Sistemul de transmitere a mesajelor financiare (SPFS). “Sarcina de bază este asigurarea funcționării stabile a băncilor în interiorul țării. Este prevăzută și posibilitatea transmiterii mesajelor în formatul SWIFT”, precizează Serghei Grigorean.SPFS reunește 331 organizații de creditare. În mare parte acestea sunt rusești, însă există și reprezentanțe în spațiul post-sovietic – Belarus, Kârgâzstan, Kazahstan, Armenia, Tadjikistan și chiar în Cuba.În sistem sunt înregistrate și filialele unor bănci străine. SPFS va atenua urmările negative, deși nu în proporțiile dorite. Pentru tranzacțiile internaționale cea mai convenabilă rămâne în continuare SWIFT și alternative nu există.Marea întrebare este care bănci vor fi scoase din sistem: doar cele de stat sau și cele private. Nu este clar ce se va întâmpla cu cele străine care activează în Rusia. Însă un lucru este clar: astfel de sancțiuni sunt cu două tăișuri, vor lovi în toți jucătorii de pe piață. Nu este una dintre cele mai inspirate decizii într-o lume afectate de coronavirus.

https://sputnik.md/20211013/niste-iresponsabili-politolog-despre-indemnurile-din-sua-la-noi-sanctiuni-antirusesti-45479748.html

https://sputnik.md/20211207/sua-si-uniunea-europeana-ar-putea-impune-restrictii-privind-tranzactionarea-rublei-47010478.html

https://sputnik.md/20211201/rusia-renunta-la-dolar-actiuni-sua-46846426.html

sua

rusia

ue

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

în lume, sua, rusia, ue, swift