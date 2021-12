https://sputnik.md/20211211/ambasadorul-bucuresti-relatii-vest-rusia-47127822.html

Ambasadorul rus la București, despre cât de tensionate sunt relațiile dintre Vest și Rusia

2021-12-11T08:40+0200

BUCUREȘTI, 11 dec – Sputnik. Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în România, Valery Kuzmin, susține că Rusia nu are un sentiment de confruntare cu Uniunea Europeană și că, pur și simplu, Rusia nu poate ignora pașii neprietenoși ai Bruxelles-ului care încearcă tot mai activ să se amestece fără menajamente în afacerile interne ale statului rus.Mai mult, subliniază Valery Kuzmin, pe fondul unei profunde crize atât morale și politice, cât și socio-economice în întregul Occident colectiv, birocrația „blocului comunitar” se străduiește să fie un mentor pentru Rusia și aproape un lider mondial, acuzându-ne fără discernământ pentru aproape toate propriile probleme și calcule greșite.Bruxelles-ul, poziție agresiv-ipocrităÎn acest sens, Excelența Sa spune că un exemplu frapant îl constituie poziția agresiv ipocrită a Bruxelles-ului cu privire la criza de la granița bieloruso-polonă, ”care este izbitor de diferită de linia sa de comportament în circumstanțe similare în zona Canalului Mânecii, a Mării Mediterane”.Șeful diplomației ruse la București subliniază că, în același timp, la votarea proiectului de rezoluție rus a Adunării Generale a ONU, ”Combaterea glorificării nazismului, neonazismului și a altor practici care contribuie la escaladarea formelor moderne de rasism, discriminare rasială, xenofobie și intoleranță asociată lor”, membrii UE se abțin de la an la an, în unanimitate. Mai mult, Kuzmin a precizat că membrii UE sunt indiferenți față de adunările veteranilor SS din Letonia și Estonia și se arată permisivi în legătură cu grupurile radicale de dreapta din Ucraina.În opinia lui Valery Kuzmin, majoritatea politicienilor moderni ar trebui să-și lărgească orizonturile, să citească verdictul Tribunalului de la Nürnberg. În acest document, care face parte integrantă din dreptul internațional, acum 75 de ani au fost date definiții legale clare ale acelor fenomene pe care acum ei încearcă să le întoarcă pe dos.Sfere de influență ale UEAmbasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse la București spune că se remarcă încercările de a crea sfere de influență ale Uniunii Europene, un exemplu viu este programul Parteneriatului Estic.Kuzmin a amintit că, în 2014, în timpul evenimentelor de la Kiev, Rusia a invitat Bruxelles-ul să discute toate subiectele legate de semnarea Acordului de Asociere între Ucraina și UE, întrucât Kievul și-a păstrat calitatea de membru al CSI (Comunitatea Statelor Independente).Excelența Sa spune că nimeni nu a vrut să asculte, Rusia, spunându-se că aceasta nu e treaba Rusiei.Acum, a adăugat diplomatul, țările occidentale iau o poziție complet anti-rusă cu privire la conflictul intern ucrainean, tolerând sabotarea de către Kiev a acordurilor de la Minsk aprobate de Consiliul de Securitate al ONU și cerând constant ceva Rusiei, care nu este parte a conflictului intern ucrainean.Valery Kuzmin consideră că, în ceea ce privește situația din trecut, în urmă cu 30 de ani, relațiile Rusiei cu CEE (Comunitatea Economică Europeană) de atunci erau mult mai deschise și constructive.”Dar Occidentul colectiv, care acum proclamă deschis Rusia drept inamic, a reușit, sub conducerea Washingtonului, să ne aducă în pragul unui conflict serios, în primul rând prin înaintarea constantă a infrastructurii militare NATO către hotarele noastre”, a punctat ambasadorul rus la București în cadrul unui interviu acordat monitorulsv.ro.

