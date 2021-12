https://sputnik.md/20211211/copiii-anul-nou-iata-au-scris-mosului-47140756.html

Ce își doresc copiii de Anul Nou: Iată ce unii i-au scris Moșului

Ce își doresc copiii de Anul Nou: Iată ce unii i-au scris Moșului

Ce își doresc copiii de Anul Nou: Iată ce unii i-au scris Moșului

2021-12-11T11:50+0200

2021-12-11T11:50+0200

2021-12-11T11:50+0200

video

copii

moș crăciun

scrisori

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0b/47144376_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c596b84bc755ae24dcbf746b158648ad.jpg

CHIȘINĂU, 11 dec - Sputnik. Academia lui Moș Crăciun a reușit să le organizeze mai multor copii din Capitală o întâlnire cu Moș Crăciun. Marele eveniment a avut loc vineri seara, în incinta sediului central al Poștei Moldovei. Copiii au venit ca să scrie scrisori și personal să i le înmâneze Moșului. Unii au cântat și au dansat, iar apoi am primit și daruri.Anual, timp de două decenii, Academia lui Moș Crăciun le organizează micuților o întâlnire cu Moșul, excepție a fost însă anul trecut, deoarece din cauza restricțiilor privind noul coronavirus nu a fost posibilă organizarea evenimentului. Totuși, Moș Crăciun a primit scrisori și i-a răspuns fiecărui copil în parte.Ajutorii Moșului spun că în acest an, scrisorile au început să vină încă din octombrie, iar până acum peste trei mii de copii deja au reușit să-i scrie câte o scrisoare. Moș Crăciun a menționat că citește cu atenție fiecare răvaș, iar spiridușii îl ajută să răspundă fiecărui copil.Moșul a precizat pentru Sputnik Moldova că cel mai des copiii îi cer jucării și dulciuri, unii își doresc sănătate, iar alții vor ca părinții să se întoarcă acasă. Astfel, Moș Crăciun a menționat că încearcă să îndeplinească toate dorințele treptat, deoarece pentru unele e nevoie de mai mult timp.Ajutorii Moșului spun că an de an primesc scrisori din diverse țări, inclusiv din Rusia, România, SUA, chiar și din China.Scrisorile pentru Moș Crăciun sunt transmise gratuit, prin intermediul Poştei Moldovei. Este suficient ca pe scrisoare să se menționeze că este destinată Moșului și adresa pe care Moșul va putea trimite înapoi un răspuns. Menționăm că și adulții îi pot scrie o scrisoare lui Moș Crăciun pentru a-i spune ce își doresc în noul an.

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

copii, moș crăciun, scrisori, știri din moldova, видео