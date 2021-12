https://sputnik.md/20211212/expert-american-de-cat-timp-are-nevoie-armata-rusa-pentru-a-o-distruge-pe-cea-ucraineana--47143024.html

Expert american: De cât timp are nevoie armata rusă pentru a o distruge pe cea ucraineană

În cazul unui conflict militar cu Rusia, Statele Unite vor răspunde la apelul Ucrainei doar cu 30-40 de minute înainte ca armata ucraineană să fie complet distrusă.

internațional

rusia

ucraina

război

trupe

CHIȘINĂU, 12 dec - Sputnik. În cazul unui conflict armat, Rusia va distruge o parte importantă a unităților militare ale Ucrainei în mai puțin de o oră, scrie The New York Times, citându-l pe profesorul Colegiului Regal din Londra, Robert Lee, care este și veteran al Corpului de Pușcași Marini ai Statelor Unite.Potrivit publicației The New York Times, unii oficiali de la Kiev sunt de aceeași părere.Generalul este convins că soldații ucraineni vor fi scoși foarte repede din linie, iar conducerea militară nu va putea coordona apărarea.În ultima perioadă, Kievul și statele occidentale vorbesc tot mai des despre „agresiunea Rusiei”, men'ioneazî în același context RIA Novosti.Moscova a negat în repetate rânduri aceste acuzații și le-a explicat prin dorința NATO de a plasa mai multe echipamente militare în apropierea granițelor ruse, precum și de a face lobby pentru propriile interese. Kremlinul a menționat că Rusia mută trupe pe teritoriul său și la propria discreție.

