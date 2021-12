https://sputnik.md/20211213/polonia-amenintare-uniunea-europena-47182707.html

Polonia, o nouă amenințare la adresa Uniunii Europene

Ministrul polonez al Justiției, Zbigniew Ziobro, lansează o nouă amenințare a Varșoviei la adresa Uniunii Europene.

2021-12-13T10:41+0200

internațional

uniunea europeană

polonia

amenințare

decembrie

Ministrul polonez al Justiției, Zbigniew Ziobro, nu a exclus ca țara sa să înceteze să plătească taxe de membru la bugetul Uniunii Europene dacă aceasta din urmă va reduce finanțarea, scrie Financial Times, citat de RIA Novosti.Șeful Ministerului Justiției a mai propus revizuirea angajamentelor Varșoviei față de Bruxelles în ceea ce privește politica energetică și climatică, care, potrivit lui, „duc la o creștere rapidă a prețurilor la energia electrică”.Ziobro a promis că va pune capăt plăților către bugetul UE dacă dezacordurile între state se intensifică. În opinia sa, acest demers este pe deplin justificat, întrucât conducerea europeană „refuză ilegal să dea bani Poloniei de la bugetul general”, către care țara, ca și altele, îi transferă fonduri.Anterior, Curtea Constituțională a Poloniei a confirmat superioritatea Legii fundamentale a republicii față de cea europeană. Parlamentul European a răspuns, spunând că instanța „nu are forță juridică și independență și nu are dreptul de a interpreta Constituția țării”.Parlamentarii europeni au acuzat Varșovia de încălcarea principiilor supremației dreptului UE și au cerut Bruxelles-ului să înceapă imediat procedurile judiciare. De asemenea, ei au propus ca Poloniei să-i fie refuzată finanțarea pentru un plan național de redresare economică după pandemie.

uniunea europeană

