https://sputnik.md/20211214/inflatia-va-creste-accelerat-in-urmatoarele-luni-ce-scumpiri-ne-mai-asteapta--47230326.html

Inflația va crește accelerat în următoarele luni: Ce scumpiri ne mai așteaptă

Inflația va crește accelerat în următoarele luni: Ce scumpiri ne mai așteaptă

Pe final de an, prețurile au crescut accelerat și deja la sfârșit de noiembrie ne-am pomenit cu o rată a inflației alarmantă.

2021-12-14T22:30+0200

2021-12-14T22:30+0200

2021-12-14T22:30+0200

analize și opinii

economie

produse

majorare

servicii

creștere

rezerve

prețuri

scumpiri

inflație

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/900/11/9001144_0:1550:1654:2480_1920x0_80_0_0_d96adedf5cee24852a8b714811f915c2.jpg

La sfârșitul lunii noiembrie, rata anuală a inflației a costituit 12,44% - astfel s-a adeverit pronosticul negativ și alarmant al experților economici.Indicatorul include doar parțial scumpirea gazelor naturale din această toamnă (cu 80,6%), a încălzirii centralizate (cu 18,7%), a preparării apei calde (cu 11,4%), după cum a atras atenția, într-o discuție cu corespondentul Sputnik, expertul economic Viorel Gîrbu.Un raport statistic oficial de ultimă oră arată că în intervalul noiembrie 2020 - noiembrie 2021 prețurile la produse alimentare au urcat cu 15,49%, la mărfurile nealimentare - cu 11,28% și la serviciile prestate populaţiei - cu 9,65%. Într-o lună, inflația a crescut cu 3,63%, iar luna decembrie – există o asemenea certitudine – va mai adăuga niște procente acestui indicator, pentru că prețurile vor continua să crească și în 2022, în întreaga lume, după cum avertizau și specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM).Traversăm o perioadă contrară celei de la finele anului trecut – atunci aveam deaface cu fenomenul deflației - la sfârșitul anului 2020, rata anuală a inflației tindea către „zero” procente. Pentru comparație, în noiembrie 2020, rata anuală a inflației era de 0,39% în Moldova.Reamintim că o rată a inflației de aproximativ 5% este considerată de BNM „optimă pentru dezvoltarea economiei” moldovenești, plus/minus 1,5%.Viorel Gîrbu: „Scumpirea semnificativă a produselor alimentare este o surpriză”Expertul economic Viorel Gîrbu a prevăzut perfect la ce rată va ajunge inflația la sfârșit de noiembrie. Solicitat de corespondentul Sputnik, expertul aprecia încă la începutul ultimei luni de toamnă că „totuși, o rată a inflației de peste 12% este una prea mare”. I-am solicitat expertului un comentariu referitor la nou-anunțatul indicator al inflației.„Evoluția prețurilor produselor alimentare este o surpriză pentru luna noiembrie curent, cea mai mare influență fiind exercitată de categoria „legume”. Or, anul acesta legumele au avut o roadă bună”, a constatat Viorel Gîrbu în răspunsul său pentru Sputnik.„În perioada următoare lucrurile doar se vor agrava”Expertul a considerat că gazele livrate consumatorilor se vor scumpi în continuare, adică vor contribui și la creșterea inflației din decembrie.„Totuși, IPC (indicele prețurilor de consum) a crescut în noiembrie în special pe categoria serviciilor, așa cum era de așteptat pe categoria serviciilor locativ-comunale (gaz în rețea +80,6%... este cumva puțin, în perioada următoare creșterea va continua)”, a spus Viorel Gîrbu.„Similar au crescut prețurile în categoria mărfurilor nealimentare, pe categoriile alternativelor energetice (brichete/peleți, cărbune, lemne de foc). În perioada urmatoare, lucrurile doar se vor agrava. Urmează a fi trecute în preț integral tariful la gaze naturale (de 2,6 ori, nu 80%), celelalte servicii cu prețuri reglementate”, a explicat expertul.„Inflația are un potențial mare de a se accelera în lunile următoare”În perioada următoare, vom auzi despre noi scumpiri atât la servicii, cât și la produsele alimentare autohtone și la cele de import.„Inflația are un potențial mare de a se accelera în lunile următoare și pe celelalte categorii - produse alimentare, servicii oferite populației. Situația din regiune creează tensiuni suplimentare”, a spus Viorel Gîrbu.Între altele, el a menționat tensiunile ce vizează Ucraina, țara vecină „care este unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Moldovei și de unde sunt realizate multe importuri, la prețuri relativ mici”.Inflația crește îndeosebi sub presiunea factorilor externi, explicau specialiștii BNM. Republica Moldova importă de peste două ori mai mult decât exportă și, prin urmare, importăm și inflație, pentru că prețurile cresc pe întregul mapamond.În noiembrie s-au mai scumpit ouăle, legumele, serviciile de taximetrieBiroul Național de Statistică (BNS) a informat că, în luna noiembrie 2021, în comparație cu octombrie 2021, prețurile au crescut în medie cu 3,50%.Pe parcursul lunii noiembrie, produsele alimentare s-au scumpit cu 3,17%, mărfurile nealimentare - cu 1,38%, iar serviciile prestate populației - cu 7,07%.Iată ce produse alimentare s-au scumpit cel mai mult: ouă de găină – cu 11,4%, legume – cu 10,0%, cartofi – cu 9,2%, făină de porumb – cu 4,4%, zahăr – cu 4,1%, grăsimi – cu 4,0% (inclusiv la ulei vegetal – cu 4,3%, unt – cu 3,6%), ciocolată, bomboane de ciocolată și alte produse din cacao – cu 3,9%, pâine din făină de grâu – cu 2,8%, lapte şi produse lactate – cu 2,5% (inclusiv la lapte semidegresat și lapte integral – cu 5,4% și, respectiv, cu 3,5%, smântână şi frişcă – cu 2,2%, brânză de vaci, caşcaval şi brânză de oi – cu câte 2,1%, produse din lapte acru – cu 1,3%), orez – cu 2,1%, carne de porc, de pasăre, de vită, peşte, crupe, paste, biscuiți și turte dulci, sare, maioneză, muştar, oţet – până la 2%.La categoria „produse nealimentare”, în noiembrie, cele mai mari scumpiri au fost următoarele: covoare – cu 6,0%, combustibili și carburanți – cu 2,9% (în special: brichete și peleți din biomasă – cu 13,6%, alte tipuri de combustibil pentru vehiculele particulare (gaz natural comprimat și gaz natural lichefiat) – cu 12,2%, cărbune de pământ – cu 9,1%, lemne pentru foc – cu 4,7%, gaz lichefiat, ambalat în butelii – cu 3,4%, motorină – cu 1,2%, benzină – cu 0,9%), echipamente de procesare a informaţiei – cu 2,7%, mobilă și echipamente de uz casnic – cu 2,1%, cizme, pantofi și alte tipuri de încălţăminte – cu 2,0%, aparate de uz casnic de capacitate mare – cu 1,7%, materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 1,6%, articole de uz casnic de folosință limitată – cu 1,5%, articole de îmbrăcăminte – 1,4%.Cât privește serviciile prestate populației, în noiembrie, s-au produs următoarele majorări de prețuri și tarife: la serviciile comunal-locative – cu 19,7% (în special: gaz din rețea – cu 80,6%, serviciile transportului de pasageri cu taxiul – cu 7,7%, cursurile de instruire pentru obținerea permisului de conducere – cu 5,6%, serviciile de telefonie mobilă – cu 3,7%, serviciile saloanelor de coafură şi estetică corporală – cu 2,7%, serviciile prestate de zugravi – cu 2,3%, serviciile de alimentație publică – cu 1,2%, serviciile transportului rutier urban de călători – 0,6%”.Pentru a tempera inflația, BNM a majorat din nou rata de bazăÎn încercarea de a potoli ritmul de creștere a inflației, pe 3 decembrie, BNM a majorat din nou rata de bază - cu un punct procentual, până la 6,5% anual.„Decizia are drept scop crearea condițiilor monetare necesare să tempereze ritmurile de creștere a prețurilor de consum”, a argumentat BNM.BNM majorase penultima dată rata de bază pe 5 octombrie - cu 0,85%, până la +5,5 puncte procentuale, pentru a ține sub control creșterea inflației.Notăm că rata de bază servește ca nivel de referinţă pentru principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt. Iar atunci când BNM majorează rata de bază, băncile licențiate, la rândul lor, ridică dobânzile la împrumuturi. Ca efect, creditele devin „mai scumpe” și, prin urmare, mai puțin atractive și mai puțin accesibile. În rezultat, volumul creditelor acordate de bănci scade, iar cetățenii au mai puțini bani pe care să-i cheltuie. Dacă cererea de produse scade, comercianții sunt mai puțin tentați să crească prețurile.În mod tradițional, în perioadele în care rata inflației crește alarmant de mult, BNM utilizează rata de bază pe post de instrument de sterilizare monetară, de reducere a volumului de bani aflat în circulație.În unii ani, rata de bază a atins cote foarte mari în Republica Moldova - de 12% și chiar de 20%, a menționat într-o discuție cu corespondentul Sputnik expertul economic Roman Chircă.Ce rezerve valutare are BNMDintre noutățile din activitatea BNM, merită menționată și evoluția rezervelor valutare. Pe 30 noiembrie 2021, activele oficiale de rezervă ale BNM au constituit 3 miliarde 781 de milioane 420 mii dolari SUA. Rezervele valutare s-au redus cu 266,88 milioane dolari SUA pe parcursul lunii noiembrie.La sfârșitul lunii octombrie, rezervele valutare ale Băncii Naționale a Moldovei se aflau la un nivel-record: pentru prima dată în istorie au depășit 4 miliarde de dolari (4 048,30 mil. dolari SUA). Aceasta, datorită recepționării unui credit echivalând cu aproape 100 de milioane de dolari de la UE. În noiembrie, rezervele BNM s-au redus în principal din cauză că instituția a vândut pe piața valutară internă 237,13 milioane dolari SUA. Deprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA au mai redus rezervele BNM cu alte 38,53 milioane dolari SUA.

https://sputnik.md/20211210/reactia-spinu-transportatori-proteste-47139592.html

https://sputnik.md/20211206/companiile-de-asigurari-nu-vor-putea-acorda-imprumuturi-persoanelor-terte-47006730.html

https://sputnik.md/20211206/ministrul-agriculturii-de-ce-moldova-pierde-piata-de-mere-a-rusiei-47005920.html

https://sputnik.md/20211129/leul-moldovenesc-la-cea-de-a-28-a-aniversare-evenimente-si-istorie-46790637.html

https://sputnik.md/20211124/institutiile-invatamant-profil-agricol-subventii-46687227.html

https://sputnik.md/20211210/swift-lovitura-rusia-sua-ue-47122795.html

https://sputnik.md/20211214/oieritul-indeletnicire-secole-cale-disparitie-47138457.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Eleonora Lisnic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2616/48/26164834_604:0:2652:2048_100x100_80_0_0_b947427d0f5fad9c450f546b0cbe870b.jpg

Eleonora Lisnic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2616/48/26164834_604:0:2652:2048_100x100_80_0_0_b947427d0f5fad9c450f546b0cbe870b.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eleonora Lisnic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2616/48/26164834_604:0:2652:2048_100x100_80_0_0_b947427d0f5fad9c450f546b0cbe870b.jpg

economie, produse, majorare, servicii, creștere, rezerve, prețuri, scumpiri, inflație