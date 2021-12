https://sputnik.md/20211214/moldovagaz-plati-gaze-in-avans-47229072.html

”Moldovagaz” a explicat cine trebuie să plătească pentru gaze în avans

Pentru a evita acumularea datoriilor către Gazprom, Moldovagaz le solicite consumatorilor noncasnici achitarea în avans a gazelor.

CHIŞINĂU, 14 dec - Sputnik. Compania ”Moldovagaz” a confirmat că a solicitat plăți în avans pentru gaze de la consumatorii noncasnici.După cum a menționat întreprinderea, acest lucru are legătură cu asigurarea funcționării neîntrerupte a sistemului de gaze din Republica Moldova.După cum a adăugat compania, ținând cont de situația actuală de pe piața gazelor naturale, pentru a îndeplini obligațiile de plată și a minimiza riscurile de limitare a aprovizionării cu gaze după data de 20 decembrie a anului curent, întreprinderea a apelat la consumatorii noncasnici cu solicitarea de a-și îndeplini obligațiunile contractuale cu Furnizorul de servicii publice și să plătească până la 15 decembrie 2021 costul gazelor naturale consumate în noiembrie, precum și să ia în considerare suplimentar posibilitatea unei plăți în avans până la 20 decembrie 2021 a costului gazelor consumate în prima jumătate a lunii decembrie a anului curent.Compania menționează că deconectarea instalațiilor de utilizare a gazelor de la rețea la consumatorii finali noncasnici este posibilă în cazul încălcării termenului de plată, stipulat în contractul de furnizare a gazelor naturale, încheiat între acesta și Furnizorul serviciului public.Anterior ”Moldovagaz” a anunțat că i-a transferat ”Gazpromului” întreaga sumă pentru gazul furnizat în noiembrie.De asemenea, ”Moldovagaz” a declarat că transferă zilnic câte o parte din fonduri către concernul rusesc ”Gazprom”. În acest fel, întreprinderea depune toate eforturile pentru a preveni și a nu admite o situație similară cele când au fost făcute cu întârziere transferurile către ”Gazprom”.Pe 26 noiembrie, ”Moldovagaz” a transferat banii către ”Gazprom” pentru gazele naturale consumate în luna octombrie și prima jumătate a lunii noiembrie.Datoria către GazpromPe 22 noiembrie, ”Gazprom” a declarat că în Moldova ar putea fi deconectată de la gaz în 48 de ore. Declarația a fost făcută în contextul în care ”Gazprom” a amintit că termenul de achitare expiră, însă plățile curente pentru gaze încă nu au fost făcute.”Gazprom este extrem de dezamăgit de felul în care Chișinăul își îndeplinește obligațiunile contractuale, a anunțat atunci reprezentantul oficial al concernului rus Serghei Kupriano.Moldovagaz a anunțat că “obligațiile de plată nu au fost îndeplinite la timp din cauza faptului că în octombrie 2021 Moldovagaz a înregistrat un deficit al balanței de plăți ca urmare a creșterii prețului de achiziție a gazelor naturale în anul 2021 de la 126,70 dolari per mia de metri cubi în trimestrul I până la 800,62 dolari per mia de metri cubi în octombrie 2021, în condiția a unui preț mediu anual de achiziție de 148,61 dolari per mia de metri cubi, inclus în tariful actual din 03 noiembrie 2020”.Contract cu GazpromPe 29 octombrie, Moldova a convenit cu Gazprom prelungirea contractului de livrare a gazelor naturale cu cinci ani.În cadrul negocierilor, după cum a menționat anterior viceprim-ministrul Moldovei Andrei Spînu, a fost aprobată formula de formare a prețului propusă de partea moldovenească, care se bazează pe raportul dintre prețul de piață la gaz și petrol.Contractul de livrare a gazelor cu concernul rus Gazprom a expirat pe 30 septembrie. Acesta a fost prelungit cu încă o lună, până pe 31 octombrie. Țara noastră achită pentru gazul livrat un preț de piață de 790 de dolari pentru o mie de metri cubi.

