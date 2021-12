https://sputnik.md/20211215/bucate-craciun-revelion-costa-masa-sarbatoare-acest-an-47246711.html

Bucate de Crăciun și Revelion: Cât ne costă masa de sărbătoare în acest an

Bucate de Crăciun și Revelion: Cât ne costă masa de sărbătoare în acest an

Până la sărbătorile de iarnă nu a mai rămas mult, iar gospodinele se gândesc ce bucate să pregătească de Crăciun și Revelion. Echipa Sputnik Moldova a pregătit un mic meniu și a prezentat prețurile aproximative.

2021-12-15T17:16+0200

2021-12-15T17:16+0200

2021-12-15T17:16+0200

societate

sărbători

crăciun

sărbători de iarnă

revelion

mâncare

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0f/47265666_0:358:859:841_1920x0_80_0_0_0bb5e01cf598df993258b8253e296ff3.png

Crăciunul și Revelionul sunt printre cele mai așteptate sărbători din an. De aceea, gospodinele vor ca totul să fie ca la carte și își pregătesc din timp meniul și lista cu produsele care trebuie să fie cumpărate pentru a găti cele mai delicioase bucate. Fie că optăm pentru mâncare tradițională, fie că ne dorim să-i surprindem pe cei dragi de Crăciun și Revelion cu bucate alese, aceasta presupun și anumite cheltuieli.Astfel, o masă de sărbătoare pentru o familie din patru membri ar ajunge să coste în jur de 1 500 de lei, în funcție de meniul și produsele alese. Este de menționat faptul că unele produse s-au scumpit comparativ cu anul trecut, așa că masa de Crăciun și Revelion ar putea să ne coste mai mult în acest an.Cât ar putea costa bucatele pentru masa de Crăciun și RevelionCunoaștem foarte bine că de pe masa de Revelion nu lipsește sticla cu vin spumant pentru că fiecare vrea să ciocnească o cupă la trecerea dintre ani. Așa că pe rafturile din magazine găsim un sortiment larg de vinuri spumante, pentru orice gust și buzunar. În mediu, o sticlă de vin spumant ajunge să coste 70 de lei.Dacă este vorba de Revelion, atunci de pe mesele celor mai multe dintre gospodine nu va lipsi tradiționala salată „Olivier”, dar și salata cu hering de Revelion. Fiecare gospodină are rețetele sale de preparare a acestor bucate, dar prețul estimativ pentru salata „Olivier” este de 150 de lei, ținând cont că pentru ea este nevoie de parizer, cartofi, morcov, mazăre, castraveți murați, ceapă și maioneză.Încă o salată tradițională de Revelion este cea cu hering sau cum i se mai spune în popor „suba”. Cam în jur de 80 de lei ar ajunge să ne coste acest deliciu. Pentru salată este nevoie de hering sărat, cartofi, morcov, sfeclă, ceapă, maioneză și ouă.Salamurile și cașcavalurile la fel sunt prezente pe masa de sărbătoare atât de Revelion, cât și de Crăciun. Prețurile pentru aceste produse variază în funcție de tip și producător. Gospodinele mai obișnuiesc să pună pe masă macrou sărat sau afumat, garnisit cu măsline. Pentru aceste produse vom scoate din buzunare în jur de 95 de lei, pentru un kilogram de macrou, și în medie 60 de lei pentru 600 de grame de măsline.Gospodinele preferă în calitate de bucate calde să pună pe masă de Crăciun sau Revelion sarmale. Pentru un ceaun am avea nevoie în medie 120 de lei.Piftia sau răcitura cum i se mai spune în popor este și ea de nelipsit de pe mesele de Crăciun și Revelion. Aici gospodinele pot alege din ce fel de carne să o pregătească. Dacă se optează pentru piftia din cocoș de casă, atunci prețul ar fi în jur de 220 de lei.Cei care vor să aibă pe masa de Crăciun sau Revelion nu doar bucate preparate din carne, ci și salate din legume proaspete, atunci trebuie să știe că pentru jumătate de kilogram de roșii, castraveți, ardei și verdeață trebuie să scoată din buzunar în jur de 100 de lei.Mandarinele și bomboanele de ciocolată sunt cele care dau tonul sărbătorilor de iarnă, așa că sunt și ele nelipsite, mai ales la Revelion. Prețul pentru un kilogram de mandarine ajunge în medie la 25 de lei, iar pentru un kilogram de ciocolate putem plăti în jur de 180 de lei, în funcție de ce fel de dulciuri alegem.Pentru Crăciun, gospodinele aleg să pregătească bucate tradiționale, cum ar fi friptura cu mămăligă și brânză. Un asemenea deliciu ar putea să coste în jur de 200 de lei. Ce și cum mâncăm de Crăciun și Revelion Crăciunul și Revelionul presupun, în afară de bucuria întâlnirii cu cei dragi, și mese pline cu de toate. Nutriționiștii recomandă să nu ne avântăm în a pregăti prea multe feluri de bucate și în cantități foarte mari, ci să pregătim totul în porții, astfel ca să evităm risipa de mâncare la Crăciun și Revelion. Specialiștii recomandă ca după masa de Crăciun sau Revelion să facem mișcare, să ieșim la o plimbare sau să ne implicăm în alte activități prin casă. Totodată, nutriționiștii susțin că deliciile culinare nu trebuie pregătite toate într-o zi, deoarece există riscul ca mâncarea să nu fie consumată și să fim nevoiți să o aruncăm la coș.Alcoolul trebuie consumat în cantități mici, iar înainte de masă trebuie să bem multă apă, astfel ca organismul să fie suficient de hidratat.Nutriționiștii afirmă că ar fi bine să se facă o listă înainte de a merge la cumpărături, pentru a procura doar produsele necesare și a evita surplusul de mâncare la Crăciun și Revelion.

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

sărbători, crăciun, sărbători de iarnă, revelion, mâncare, știri din moldova, инфографика