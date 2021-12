https://sputnik.md/20211215/noi-restrictii-masuri-urmeaza-sa-fie-luate--47243614.html

Autoritățile pregătesc noi restricții de sărbătorile de iarnă: Ce măsuri ar putea fi luate

Autoritățile pregătesc noi restricții de sărbătorile de iarnă: Ce măsuri ar putea fi luate

În ajunul sărbătorilor de iarnă, autoritățile își propun să introducă noi restricții în ceea ce privește noul coronavirus. Astfel, se dorește micșorarea riscului de răspândire a variantei „omicron” în Moldova.

2021-12-15T10:20+0200

2021-12-15T10:20+0200

2021-12-15T10:35+0200

coronavirus

restricții

ministerul sănătății

covid-19

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2984/11/29841194_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8dc7fc20f32aa9afb93693b2f93d1720.jpg

CHIȘINĂU, 15 dec - Sputnik. Apariția noii tulpini a coronavirusului în lume a pus pe jar autoritățile. Acestea vor să introducă un nou set de măsuri de prevenire a răspândirii noului coronavirus. În cadrul unei emisiuni televizate, ministrul Sănătății Ala Nemerenco a declarat că un nou val de îmbolnăviri cu COVID-19 ne-ar putea lovi în perioada februarie - martie. Totuși, acest val ar putea apărea mult mai curând din cauza contagiozității înalte a noii tulpini „omicron”. „Luând în considerare că noi avem o mobilitate foarte mare a moldovenilor legată de faptul că mulți sunt emigrați, iar acum vin sărbătorile de iarnă și circulația lor spre casă sau a rudelor în alte țări va fi destul de înaltă și ar trebui să transpunem scenariul vechi când am avut acel val când a explodat „delta”. Acum parcă am călca în același caloși. Putem să ne așteptăm că în curând va apărea și la noi omicron”, a menționat Ala Nemerenco.Ministrul susține că în cadrul următoarei ședințe a Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică ar urma să fie luate noi măsuri. Astfel, specialiștii din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică au înaintat deja un proiect de hotărâre care urmează să fie examinat. Nemerenco a menționat că autoritățile trebuie să intervină pentru a responsabiliza cetățenii. Din acest motiv sunt necesare noi restricții. „Sunt aglomerațiile foarte mari, este transportul public în care este aglomerație mare în special în orele de vârf, după aceasta vin alimentarele, acolo unde sunt totuși oameni mai mulți și locurile publice în care se adună, se întâlnesc oamenii, asta sunt toate unitățile de alimentație publică, cafenele, baruri”, a precizat Ala Nemerenco.Mai mult, ministrul a declarat că pentru a preveni răspândirea variantei „omicron” în Moldova, autoritățile ar putea introduce obligativitatea testării la intrarea în țară. Nemerenco a menționat că multe state au recurs deja la această măsură și că acest lucru ar putea fi aplicat și la noi.Precizăm că marți, în Moldova au fost înregistrate 456 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Bilanțul cazurilor de COVID-19 în țara noastră a ajuns la 370 459.

https://sputnik.md/20211215/cazuri-infectare-tulpina-omicron-moldova-47225418.html

https://sputnik.md/20211213/primul-deces-infectare-tulpina-omicron-47192951.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

restricții, ministerul sănătății, covid-19, știri din moldova