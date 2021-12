https://sputnik.md/20211215/vladimir-putin-si-xi-jinping-au-avut-o-discutie-online-ce-subiecte-au-abordat-47249152.html

Vladimir Putin și Xi Jinping au avut o discuție online: Ce subiecte au abordat

Vladimir Putin și Xi Jinping au avut o discuție online: Ce subiecte au abordat

Putin a declarat că China devine un centru internațional de producere a vaccinului rusesc ”Sputnik V”.

2021-12-15T13:10+0200

2021-12-15T13:10+0200

2021-12-15T13:10+0200

politică

rusia

moscova

vladimir putin

china

xi jinping

vaccinul sputnik v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0f/47250116_0:56:3126:1814_1920x0_80_0_0_a97c428978c5b27e14c83cd4a30766db.jpg

CHIȘINĂU, 15 dec – Sputnik. Vladimir Putin și Xi Jinping au comunicat în format video. Liderii Rusiei și Chinei au discutat în primul rând aspecte ale dialogului bilateral, dar au abordat tangențial și agenda internațională, comunică RIA Novosti.Liderul RPC, la rândul său, i-a mulțumit președintelui rus pentru rezistența în fața încercărilor de a crea discordie între Moscova și Beijing și a remarcat de asemenea majorarea numărului de proiecte comune și creșterea schimbului comercial.„În ianuarie-noiembrie a acestui an, comerțul a crescut cu 31%, până la 123 de miliarde de dolari. Indicatorii record ai anului pre-pandemie 2019 au fost deja doborâți. În viitorul apropiat, așa cum am convenit, vom depăși pragul de 200 de miliarde”, a confirmat Putin.În afară de aceasta, el a spus că China este un centru internațional de producere a vaccinurilor rusești ”Sputnik V” și ”Sputnik Light”: au fost semnate contracte pentru producerea a peste 150 de milioane de doze de vaccin cu șase producători chinezi.Părțile și-au exprimat speranța în privința unei întâlniri personale în februarie și participarea comună la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing. Președintele rus a spus că nu are îndoieli că evenimentele sportive vor avea loc la cel mai înalt nivel.După declarațiile de deschidere, negocierile au continuat cu ușile închise.Întâlnirea anterioară a politicienilor a avut loc tot în format online, pe 28 iunie, și a fost prilejuită de împlinirea a 20 de ani de la semnarea Tratatului ruso-chinez de bună vecinătate, prietenie și cooperare.

https://sputnik.md/20211017/bolton-spune-ca-rusia-face-o-greseala-mare-prin-apropierea-de-china-si-nu-de-vest-45588962.html

rusia

moscova

china

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, moscova, vladimir putin, china, xi jinping, vaccinul sputnik v