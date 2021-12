https://sputnik.md/20211216/doua-universitati-din-moldova-in-topul-celor-mai-bune-din-tarile-in-curs-de-dezvoltare--47255027.html

Două universități din Moldova, în topul celor mai bune din țările în curs de dezvoltare

Două universități din Moldova, în topul celor mai bune din țările în curs de dezvoltare

Universitatea de Stat Lomonosov din Moscova a ocupat prima poziție în clasamentul celor mai bune universități din țările în curs de dezvoltare din Europa și Asia Centrală.

2021-12-16T07:00+0200

2021-12-16T07:00+0200

2021-12-16T07:00+0200

educație

top

universități

universitatea tehnică a moldovei

universitatea de stat din moscova „m. v. lomonosov"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/08/33541283_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_04f994161da10b29644ed58d6ec5b4de.jpg

CHIȘINĂU, 16 dec - Sputnik, Svetlana Marcova. Agenția globală de analiză în domeniul învățământului superior QS Quacquarelli Symonds a publicat clasamentul anual al celor mai bune universități din țările în curs de dezvoltare din Europa și Asia Centrală - QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022, în care au intrat două universități moldovenești. Clasamentul este făcut din 2014, anul acesta fiind incluse în listă 450 de universități.Liderul clasamentului rămâne Universitatea de Stat din Moscova Lomonosov, care a primit cel mai mare număr de puncte în ceea ce privește reputația academică și reputația în rândul angajatorilor.Universitatea din Cehia Charles este pe locul doi în clasament, Universitatea de Stat din Sankt Petersburg - pe locul trei, urmată de o universitate din Estonia și două universități din Polonia, Universitatea Masaryk din Republica Cehă și trei universități rusești - Universitatea de Stat Novosibirsk, Universitatea de Stat Tomsk, Universitatea Națională de Cercetare „Institutul de Fizică și Tehnologie din Moscova”.„Prin creșterea numărului de universități în clasamentul regional la 134, Rusia a câștigat cea mai largă reprezentare dintre cele mai bune universități din țările în curs de dezvoltare din Europa și Asia Centrală. În plus, Rusia are cel mai mare număr de universități în top 10 și top 100 a clasamentului publicat”, a declarat Ben Souter, directorul centrului analitic QS.

https://sputnik.md/20211123/chisinau-bucuresti-titlurile-stiintifice-recunoscute-reciproc-46655548.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

top, universități, universitatea tehnică a moldovei, universitatea de stat din moscova „m. v. lomonosov"