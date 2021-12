https://sputnik.md/20211216/moldova-ucraina-si-georgia-ue-47272018.html

Moldova, Ucraina și Georgia îndeamnă UE să le recunoască perspectivele europene

CHIȘINĂU, 16 dec – Sputnik. Președinții Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova au emis o declarație comună în care îndeamnă Uniunea Europeană să le recunoască perspectivele europene, anunță serviciul de presă al președintelui ucrainean, scrie Ria Novosti."Am salutat aprobarea, la Summitul Parteneriatului Estic, a unui plan economic și de investiții pentru Parteneriatul Estic, care conține inițiative emblematice specifice pentru țările partenere. Ne-am reafirmat hotărârea, susținută de voința puternică a popoarelor noastre, de a avansa către aderarea la Uniunea Europeană. În acest sens, facem apel la Uniunea Europeană să susțină alegerea suverană a statelor noastre, alături de toți pașii pe care i-am făcut în direcția integrării europene, și să recunoască perspectivele europene ale Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei", se arată în declarație.De asemenea, șefii celor trei state au cerut Uniunii Europene să își consolideze rolul în promovarea păcii și stabilității în regiunea Parteneriatului Estic.„Am recunoscut că schimbările dramatice ale situației din Parteneriatul Estic și regiunea Mării Negre după cel de-al 5-lea Summit al Parteneriatului Estic din 2017, inclusiv securitatea, energia, sănătatea și alte noi provocări, ar trebui abordate în comun de către țările partenere, în strânsă cooperare cu UE. Subliniem că destabilizarea și încălcarea continuă a dreptului internațional în multe părți ale regiunii Parteneriatului Estic reprezintă o amenințare gravă la adresa păcii, securității și stabilității în Europa. Am salutat eforturile active ale UE în soluționarea conflictelor și procesele de consolidare a încrederii și am îndemnat la sporirea rolului în promovarea păcii și stabilității în regiunea Parteneriatului Estic, folosind toate instrumentele disponibile, inclusiv măsurile restrictive adecvate, atunci când este necesar. Am cerut liderilor UE să ia în considerare aceste aspecte în cadrul unei reuniuni a Consiliului European din 16 decembrie 2021”, se arată în declarație.Proiectul Parteneriatului Estic a fost lansat în 2009 pentru a consolida relațiile politice și economice dintre UE, statele sale membre și șase țări: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.În cadrul summitului din Bruxelles care a avut loc miercuri, 15 decembrie, au fost prezentate toate aceste state din partea țărilor Parteneriatului Estic, cu excepția Belarusului, care anterior și-a suspendat participarea la program.

