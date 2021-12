Transportatorii au ieșit la protest: Ce îi nemulțumește și de ce acuză autoritățile

https://sputnik.md/20211216/transportatorii-protest-nemultumeste-acuza-autoritatile-47281123.html

Transportatorii sunt nemulțumiți de faptul că nu sunt auziți de către autorități și îl acuză pe ministru Infrastructurii că ar închide ochii le ilegalitățile comise în domeniul transportului.

CHIȘINĂU, 16 dec - Sputnik. În această dimineață, transportatorii au ieșit la protest în Piața Marii Adunări Naționale. Aceștia cer majorarea tarifului pentru călătorie. În cadrul manifestației, președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto Oleg Alexa a făcut declarații pentru presă în care a menționat că în domeniul transportului se comit multe ilegalități iar autoritățile nu reacționează și închid ochii la ceea ce se întâmplă. Mai exact, este vorba despre fenomenul corupției în sistem.Alexa a comentat și afirmațiile ministrului Infrastructurii Andrei Spânu, care a spus că majorarea tarifului nu este justificată și că există transportatori care doresc să lucreze cu tariful de astăzi. „Tariful plafon înseamnă tariful maximal pe care îl poate aplica un transportator. Oricare dintre transportatori are dreptul să pună un tarif mai mic decât cel plafon. Problema este că acest plafon trebuie calculat de minister și el trebuie aplicat. Să ne spună care este acel plafon. Faptul că unii dintre noi vor pune un tarif mai mic este dreptul nostru și nu este încălcarea legislației”, a declarat Oleg Alexa. Mai mult, Alexa a afirmat că cele mai multe ilegalități se comit la Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și că de fapt există foarte multe subiecte care trebuie să fie discutate cu ministrul Infrastructurii. El a subliniat că dacă tariful nu va fi majorat acum, atunci mai târziu autoritățile vor plăti mai mult.„Neajustarea tarifului la timp o să ducă la aceea că așa cum Guvernul a plătit pentru Moldovagaz, așa îl vom pune să plătească și pentru noi. Ei trebuie să ajusteze tariful așa cum e prevăzut de legislație”, a precizat președintele consiliului APOTA, Oleg Alexa.Unul dintre transportatorii prezenți la protest a declarat că ministrul Infrastructurii ignoră orice solicitare a lor de a fi majorat tariful pentru călătorie și că au venit cu propuneri referitor la modul în care ar putea fi menținut același tarif de astăzi. „Toate calculele noi le-am dat, i le-am pus ministrului pe masă deja a doua sau a treia oară. Dânsul înțelege perfect problema dată, însă neavând persoane competente sau poate că nu vrea să ridice prețul de călătorie, dânsul ne ignoră. (...) De ce, domnule ministru, nu ați spus că transportatorii v-au propus modalități ca acest preț să nu să se mărească? Noi am propus ca să avem cota zero la TVA, permiteți-ne importul motoarelor, diminuarea prețului la RCA. Toate acestea pot duce la menținerea prețului sau majorarea cu un procent mai mic”, a menționat unul dintre transportatori. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Andrei Spânu a menționat că principalele preocupări ale sale sunt „ca oamenii să beneficieze de servicii de transport sigur, comod și accesibil, iar prețul achitat pentru serviciile de transport să fie unul corect și care corespunde realităților actuale”.Totodată, ministrul a precizat că a fost expediat un demers către transportatori pentru ca aceștia să prezinte informații despre calculele tarifelor, însă doar nouă din cei 67 de operatori au răspuns la demersul ministerului. Spânu a menționat că săptămâna următoare urmează să aibă o nouă întâlnire cu operatorii de transport și să discute aspectele legate de tarife.

