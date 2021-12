https://sputnik.md/20211217/cauza-neasteptata-a-imbatranirii-47296273.html

O cauză neașteptată a îmbătrânirii – nici nu ai fi crezut

Oamenii de știință americani au dezvăluit una dintre cauzele care duc la îmbătrânirea organismului.

2021-12-17T06:05+0200

CHIȘINĂU, 17 dec – Sputnik. Persoanele care petrec prea mult timp în fața televizorului prezintă la o vârstă mai târzie un risc sporit de declin cognitiv și pierdere a abilităților de gândire, din cauza scăderii cantității de materie cenușie în creier. Despre aceasta scrie portalul Eat this, Not That! cu referire la Priya Palta, neurolog la Centrul Medical Irving al Universității Columbia, informează RIA Novosti.Cel de al doilea factor al îmbătrânirii rapide, potrivit oamenilor de știință, este utilizarea frecventă și îndelungată a Internetului. Astfel, utilizatorii prea activi nu numai că suferă din cauza lipsei de activitate fizică, ci și sunt expuși acțiunii „luminii albastre” a ecranelor computerelor și smartphone-urilor.Specialiștii consideră de asemenea periculoase pentru sănătate obiceiuri precum programul instabil de somn, care duc la îmbătrânirea creierului și a pielii, la suprimarea stresului. Potrivit unui studiu al Universității Yale, participanții la experiment care reușeau să învingă stresul prin intermediul practicilor de relaxare care au ajutată la exprimarea emoțiilor erau supuși unui proces mai lent de îmbătrânire celulară.

2021

