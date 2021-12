https://sputnik.md/20211217/pret-locuinte-crescut-tendinta-anul-viitor-47085569.html

Boom pe piața imobiliară: Ce se va întâmpla cu prețul apartamentelor în 2022

Piața imobiliară din Chișinău înregistrează o adevărată explozie a prețurilor în acest an.

Piața imobiliară din Chișinău înregistrează o adevărată explozie a prețurilor. Doar în acest an valoarea imobiliarelor din Capitală a crescut cu 20 la sută. Acest lucru îl afirmă atât experții economici, cât și cei imobiliari, care precizează însă că tendința actuală era previzibilă. Specialiștii menționează că la majorarea prețurilor au contribuit mai mulți factori, printre care pandemia, scumpirea materialelor de construcție, dar și numărul de licențe emise pentru construcție. Prețul nu este un obstacolChiar dacă prețul unui apartament în Capitală bate considerabil la buzunar, moldovenii nu ezită să își procure locuințe. Ba dimpotrivă, numărul de tranzacții făcute în acest an ar putea deveni unul record.Specialiștii afirmă că sunt mai mulți factorii care au influențat creșterea prețurilor la apartamente:La rândul său, expertul economic Veaceslav Ionță a declarat pentru Sputnik Moldova că cetățenii noștri au o puterea de cumpărare mult mai mare comparativ cu cea de acum 15 ani. Atunci, o persoană trebuia să lucreze între 35-40 de ani ca să procure un apartament de 70 de metri pătrați. Acum însă timpul s-a redus considerabil și a ajuns la 8-9 ani. Moldovenii au început a câștiga mai bine, dar și creditele ipotecare au devenit mult mai accesibile.Expertul a explicat că, de fapt, majorarea prețurilor la imobile este o restabilire bruscă a prețurilor, iar în curând vom ajunge la nivelul anului 2008 când un metru pătrat în Capitală costa în jur de 900 de euro.”Noi spre deosebire de alte țări am avut o criză și o cădere mult mai profundă a prețurilor. După criza din 2009 în majoritatea țărilor prețurile au căzut trei ani și apoi au revenit. La noi prețurile au căzut constant în ultimi 10 ani până în 2018. Acum noi asistăm la o creștere pur și simplu spectaculoasă a prețurilor. În mediu apartamentele au crescut cam cu 20 la sută. Cele vechi cu 16 la sută, cele noi cu 28 la sută”, a explicat expertul.Chiar dacă anul trecut, din cauza pandemiei, piața imobiliară a stagnat câteva luni, aceasta și-a revenit foarte rapid, spun experții imobiliari. Oamenii au înțeles că un imobil este una dintre cele mai sigure investiții. Dacă unii procură un apartament sau o casă pentru a locui, sunt și dintre cei care cumpără un imobil cu scop investițional. La acest capitol Republica Moldova stă foarte bine.Cum va evolua piața imobiliarelor în 2022Experții declară că prețurile pentru locuințe vor continua să crească și anul viitor. Totuși, cel mai probabil nu va fi o creștere chiar atât de mare ca în 2021.Iar expertul economic Veaceslav Ionță este de părerea că pe termen lung prețurile vor continua să crească. ”La apartamentele noi vor crește mai rapid ca la apartamentele vechi. Nu m-ar mira o mică pauză de creștere a prețurilor în prima jumătate a anului viitor, dar aceasta este o pauză tehnică”, spune Ioniță.Înainte de pandemie, în apartamentele noi care se vindeau în variantă albă, un metru pătrat costa în jur de 650 de euro. Acum prețul minim este 850 de euro per metru pătrat. Dacă în apartament s-a făcut și reparație, prețul mediu per metru pătrat ajunge la suma de peste 1000 de euro.

