Schimbări majore la Partidul Socialiștilor: Ce se va decide în cadrul Congresului de mâine

”Dat fiind faptul că am și alt post de muncă acum, sunt fondatorul unei uniuni de afaceri moldo-ruse, am hotărât să propun un lucru nou pentru sistemul politic din Republica Moldova și sper că va fi susținut în data de 18 decembrie... Consider că va fi un mecanism eficient care v-a da rezultate”, a menționat Igor Dodon.