https://sputnik.md/20211218/ninsoare-temperaturi-minus-10-grade-47340442.html

Ninsoare și temperaturi de minus 10 grade Celsius: Prognoza meteo

Ninsoare și temperaturi de minus 10 grade Celsius: Prognoza meteo

Chiar și pe timp de zi se așteaptă temperaturi cu minus

2021-12-18T17:08+0200

2021-12-18T17:08+0200

2021-12-18T17:08+0200

ninsoare

prognoza meteo

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/400/34/4003417_0:224:4283:2633_1920x0_80_0_0_cd429a66f5bf099ba217553faab0a46d.jpg

CHIȘINĂU, 18 dec - Sputnik. Duminică în nordul republicii se așteaptă precipitații sub formă de ninsoare, iar în zona centrală a țării va cădea lapoviță. Pe timp de zi se vor înregistra între zero și 3 grade la nord, între 1 și 3 grade în centru și între 2 și 4 la sud. De la începutul săptămânii viitoare vremea se va răci. Pe timp de zi în nordul republicii se așteaptă până la minus 2 grade Celsius, în centru va fi pânp la minus 1 grad, iar la sud mercurul din termometri va coborî până la zero grade. Temperaturile vor scădea treptat, iar în noaptea de miercuri spre joi se vor înregistra până la minus 10 grade. Spre sfârșitul săptămânii vremea se va încălzi.

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Iurii https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

Anna Iurii https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Iurii https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

ninsoare, prognoza meteo, știri din moldova