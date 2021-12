Zi importantă pentru PSRM: Ce se va decide la Congresul Extraordinar de astăzi

”Dat fiind faptul că am și alt post de muncă acum, sunt fondatorul unei uniuni de afaceri moldo-ruse, am hotărât să propun un lucru nou pentru sistemul politic din Republica Moldova și sper că va fi susținut în data de 18 (adică astăzi - n.n.). Consider că va fi un mecanism eficient care va da rezultate”, a menționat Igor Dodon.