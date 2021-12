https://sputnik.md/20211220/borrell-rusia-isi-indeplineste-angajamentele-privind-furnizarea-gazelor-in-europa-47358857.html

Borrell: Rusia își îndeplinește angajamentele privind furnizarea gazelor în Europa

Borrell: Rusia își îndeplinește angajamentele privind furnizarea gazelor în Europa

Șeful diplomației UE Borrell: Rusia își îndeplinește angajamentele cu privire la aprovizionarea Europei cu gaze naturale.

2021-12-20T08:54+0200

2021-12-20T08:54+0200

2021-12-20T08:54+0200

internațional

rusia

europa

criză

gaz

nord stream - 2

josep borrell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/16/34079610_0:0:2937:1653_1920x0_80_0_0_0fdd5842d9d975db64e3e4a3e7c31b23.jpg

CHIȘINĂU, 20 dec – Sputnik. Înaltul Reprezentant al UE pentru Politica Externă și de Securitate, Josep Borrell, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu faptul că Rusia, „abținându-se de la creșterea livrărilor de gaze către Europa, dorește să facă presiuni asupra Uniunii Europene, în special, pentru a asigura licențierea proiectului ”Nord Stream - 2”.Conducta ”Nord Stream – 2” este în prezent în curs de certificare de către autoritatea de reglementare, Agenția Federală Germană pentru Rețele. Acest proces a fost suspendat din cauza că autoritatea de reglementare a considerat necesar ca Nord Sream 2 AG să creeze o întreprindere subsidiară în Germania și să depună o nouă cerere de certificare ca operator deja în numele său - acest lucru este necesar conform legislației europene.După ce această cerere este depusă și acceptată, autoritatea de reglementare va relua procesul și va lua o decizie asupra căreia Comisia Europeană își va exprima ulterior opinia. Potrivit presei germane, acest proces poate dura câteva luni. Federația Rusă a afirmat în repetate rânduri că proiectul ”Nord Stream – 2”, căruia i se opun activ Statele Unite și Ucraina, este unul comercial, benefic pentru Europa și a îndemnat să nu-l mai menționeze în context politizat.Totuși, Borrell a precizat că Rusia își îndeplinește obligațiile de furnizare a gazelor către Europa.În special, el arată că se poate vorbi despre „dorința de a asigura eliberarea unei licențe către ”Nord Stream - 2”.Potrivit acestuia, crizele din jurul Ucrainei și Belarusului se dezvoltă pe fondul creșterii prețurilor la gaze în UE. El a amintit că Rusia asigură 40% din necesarul UE de „combustibil albastru”, care este furnizat prin conducte de gaz care trec prin teritoriul Ucrainei și Belarusului, precum și al Mării Baltice.„Orice discuție despre Rusia, Ucraina, Belarus are o dimensiune energetică”, a subliniat șeful diplomației europene.O creștere accentuată a prețurilor la gaze în Europa a început în aprilie-mai, când prețul mediu spot pentru TTF a fluctuat în intervalul de 250-300 USD per mia de metri cubi. În ultimele zile ale verii, valoarea unui contract de livrare pe zi a depășit 600 de dolari, iar la începutul lunii octombrie a depășit pragul de 1000 de dolari.Nu au existat prețuri atât de ridicate în Europa în întreaga istorie a funcționării hub-urilor de gaz - din 1996. Maximul istoric de pe piața futures - peste 1900 de dolari per mia de metri cubi - a fost atins pe 6 octombrie. Experții au legat creșterea prețurilor de mai mulți factori: nivelul scăzut de umplere a depozitelor subterane europene, oferta limitată de la furnizorii majori și cererea mare de gaz natural lichefiat în Asia.Acum situația pe piața de gaze din Europa rămâne dificilă: după ce a scăzut la 750 de dolari la începutul lunii noiembrie, prețurile au depășit deja 1000 de dolari de mai bine de o lună, umplerea instalațiilor europene de stocare a gazelor este la cel mai scăzut nivel din ultimii ani ani și participanții de pe piață încă se tem de o lipsă fizică de gaz în cazul unei ierni reci, transmite RIA Novosti.

https://sputnik.md/20211215/cancelarul-austriac-nord-stream--2-nu-trebuie-legat-de-situatia-din-ucraina-47215025.html

https://sputnik.md/20211108/europa-a-persistat-in-eroare-efectul-de-bumerang-al-gazelor-rusesti-46254363.html

https://sputnik.md/20211217/a-inceput-umplerea-cu-gaz-a-celei-de-a-doua-linie-a-nord-stream-2--47329303.html

rusia

europa

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, europa, criză, gaz, nord stream - 2, josep borrell