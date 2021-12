https://sputnik.md/20211220/moldovagazachitatgazprom-decembrie-47372226.html

Moldovagaz, fără restanțe: Nou transfer către Gazprom

Moldovagaz a achitat pentru gazele naturale consumate în prima jumătate a lunii decembrie

2021-12-20T14:35+0200

moldova și rusia

preț

gazprom

moldovagaz

gaz

decembrie

știri din moldova

CHIȘINĂU, 20 dec – Sputnik. Într-un comunicat de presă, Moldovagaz a anunțat că a transferat către Gazprom plata pentru gazele naturale consumate de moldoveni pentru prima jumătate a lunii decembrie. Pe 14 decembrie, Moldovagaz a achitat în întregime gazul consumat de moldoveni în luna noiembrie. Amintim că pe 22 noiembrie, Gazprom a declarat că Moldova ar putea fi deconectată de la gaz în 48 de ore, deoarece plățile curente pentru gaze încă nu fusese făcute. Atunci Moldovagaz a anunțat că „obligațiile de plată nu au fost îndeplinite la timp din cauza faptului că în octombrie 2021 Moldovagaz a înregistrat un deficit al balanței de plăți ca urmare a creșterii prețului de achiziție a gazelor naturale în anul 2021 de la 126,70 dolari per mia de metri cubi în trimestrul I până la 800,62 dolari per mia de metri cubi în octombrie 2021, în condiția a unui preț mediu anual de achiziție de 148,61 dolari per mia de metri cubi, inclus în tariful actual din 3 noiembrie 2020”.Ulterior, pe 26 noiembrie, Moldovagaz a transferat banii către Gazprom pentru gazele naturale consumate în luna octombrie și prima jumătate a lunii noiembrie. În context, directorul companiei Moldovagaz Vadim Ceban a declarat că întreprinderea depune toate eforturile pentru a preveni și a nu admite o situație similară celei când au fost făcute cu întârziere transferurile către Gazprom.Contractul cu GazpromPe 29 octombrie, Moldova a convenit cu Gazprom prelungirea contractului de livrare a gazelor naturale cu cinci ani.În cadrul negocierilor, după cum a menționat anterior viceprim-ministrul Andrei Spînu, a fost aprobată formula de formare a prețului propusă de partea moldovenească, care se bazează pe raportul dintre prețul de piață la gaz și petrol.Contractul de livrare a gazelor cu concernul rus Gazprom a expirat pe 30 septembrie. Acesta a fost prelungit cu încă o lună, până pe 31 octombrie. Țara noastră achită pentru gazul livrat un preț de piață de 790 de dolari pentru o mie de metri cubi.

2021

preț, gazprom, moldovagaz, gaz, decembrie