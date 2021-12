https://sputnik.md/20211222/maia-sandu-despre-cel-mai-mare-esec-al-anului-asumat-de-guvernanti--47450768.html

Maia Sandu, despre cel mai mare eșec al anului, asumat de guvernanți

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a numit care este cel mai mar eșec înregistrat de actuala guvernare în anului 2021.

În cadrul unei discuții la televiziunea publică Maia Sandu a încercat să se laude cu faptul că Moldova a fost prima țară de pe continent din afara Uniunii Europene care a avut acces la vaccinul anticovid. “Suntem prima țară din afara Uniunii europene, de pe continent care a primit acces la vaccin. Și, din păcate, nu toată lumea apreciază”, a spus ea.Dar a urma replica promptă a moderatorului care a spus: “Acces avem (la vaccin – n.n.), nu prea avem vaccinați”.Întrebată fiind al cui este acest eșec, ea a răspuns: inclusiv al autorităților.“Este eșecul nostru al tuturor, dar inclusiv al autorităților pentru că am fost prima țară care am adus vaccin și am asigurat acces la vaccin și au fost câteva luni atunci în primăvară în care oamenii au venit să se vaccineze. După care a fost și situația politică, campania, dar și a scăzut numărul de infectări și iată că perioada asta din vară când nu s-au făcut eforturi, că nu a avut cine să le facă, de promovare a vaccinării. A pătruns foarte multă dezinformare în spațiul nostru informațional și până am ajuns în toamnă, până a venit noul guvern, deja foarte mult lume citise, auzise de tot felul de basme, manipulări despre acest vaccin. Și, din păcate, suntem într-o situație foarte proastă, iar asta înseamnă riscuri pentru viața și sănătatea oamenilor. Asta înseamnă să cheltuim în continuare foarte muți bani pe tratamentul covidului în loc să putem acești bani să-i alocăm pentru alte maladii pe care le au oamenii. Și impactul economic care este foarte mare”, a mai spus Maia Sandu.Memționăm că potrivit tatelor făcute astăzi publice de Ministerul sănătății, în total, în spitalele din țară sunt internate 905 de persoane, dintre care 146 în stare extrem de gravă și 23 pacienți sunt supuși ventilării mecanice.Numărul total al cazurilor de COVID-19 în țara noastră a ajuns la 373373.

