https://sputnik.md/20211223/dodon-relatiile-moldo-ruse-s-au-inrautatit-dupa-venirea-la-putere-a-pas-47483872.html

Dodon: Relațiile moldo-ruse s-au înrăutățit după venirea la putere a PAS

Dodon: Relațiile moldo-ruse s-au înrăutățit după venirea la putere a PAS

În cadrul unei emisiuni televizate, președintele de onoare al Partidului socialiștilor, Igor Dodon, a trecut în revistă relațiile dintre Republica Moldova și Federația rusă după venirea la putere a PAS.

2021-12-23T22:32+0200

2021-12-23T22:32+0200

2021-12-23T22:32+0200

politică

rusia

occident

igor dodon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/18/34518157_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6f8eda21d998303f76cf9ae38944c850.jpg

CHIȘINĂU, 24 dec – Sputnik. “Relațiile modlo-ruse nu sunt tocmai cele mai bune, în orice caz, comparativ cu ceea ce am avut noi la începutul acestui an sau un an în urmă, când era o altă conducere a țării (PSRM – n.n.). Acum relațiile sunt mult mai proaste între Republica Moldova și Federația Rusă”, a declarat Igor Dodon.Liderul socialist spre că relațiile moldo-ruse se vor îmbunătăți pe dimensiunea diplomatică, după numirea unui nou ambasador moldovean la Moscova (Lilian Darie – n.n.).Dodon a trecut în revistă și relațiile economice dintre cele două țări.Răspunzând la o altă întrebare, Dodon a constatat că actuala conducere a țării noastre este subordonată Occidentului și face jocul acestuia împotriva Federației ruse.Dodon consideră că interesul național al Republicii Moldova este să dezvolte relații de prietenie atât cu Vestul cât și cu Vestul.Dodon afirmă că în Occident există persoane importante care și-ar dori să destabilizeze situația din regiunea transnistreană.Președintele de onoare a PSRM susține că actuala conducere a Republicii Moldova vrea să facă jocul Occidentului împotriva Federației Ruse.

https://sputnik.md/20211223/nataliei-gavrilita-nu-i-ajunge-salariu-de-premier---iata-de-unde-ia-bani-47483044.html

https://sputnik.md/20211223/igor-dodon-anunta-proteste-impotriva-guvernarii-vezi-cand-vor-iesi-in-strada-47482763.html

occident

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergiu Praporșcic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

Sergiu Praporșcic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergiu Praporșcic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

rusia, occident, igor dodon