Italia ar putea intermedia discuțiile NATO-Rusia, a spus Putin

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat că Italia ar putea să mijlocească preconizatele negocieri dintre Rusia și NATO.

CHIȘINĂU, 23 dec - Sputnik. În cadrul conferinței de presă de final de an, președintele Vladimir Putin a fost întrebat cât de mult s-au schimbat relațiile dintre Rusia și Italia și dacă Italia poate juca rolul de mediator în relațiile dintre Federația Rusă și Uniunea Europeană.Putin a răspuns că relațiile dintre Rusia și Italia sunt bune și stabile, ele se situează deasupra relațiilor de partid, asta însemnând că relațiile ruso-italiene nu depind de forțele care la un moment sau altul conduc peninsula."Desigur, Italia este o țară NATO, o țară UE, dar acest lucru nu ne împiedică să conlucrăm așa cum am spus. Sper că va fi așa", a declarat Putin, menționând că este în contact cu premierul italian, Mario Draghi, cu care a vorbit de câteva ori la telefon.Tradiționala conferință de presă a președintelui Rusiei, ținută la sfârșit de an, se desfășoară astăzi cu respectarea tuturor măsurilor de protecție împotriva COVID-19. Sunt obligatorii măștile și respectarea distanței sociale.În acest an tradiționala conferință de presă de la final de an a președintelui rus Vladimir Putin se desfășoară în format offline, în sala centrală de expoziții „Manej”.Înainte de pandemie, erau acreditați pentru eveniment peste o mie de persoane. Acum sunt doar puțin peste 500. Acestea sunt noile cerințe sanitare.În sală se află reprezentați ai presei străine și cei ai presei rusești de nivel național.

vladimir putin, mediatori, italia, uniunea european, nato