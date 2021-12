Putin a comentat sancțiunile occidentale împotriva Crimeii

https://sputnik.md/20211223/putin-a-comentat-sanctiunile-occidentale-impotriva-crimeei-47469148.html

CHIȘINĂU, 23 dec - Sputnik. Țările occidentale care au introdus sancțiuni împotriva Crimeii scuipă pe interesele locuitorilor peninsulei și pe democrație, a declarat președintele rus Vladimir Putin în cadrul conferințe de presă anuale de sfârșit de an, fiind citat de RIA Novosti.Crimeea a devenit parte a Federației Ruse după referendumul din martie 2014, la care 96,77% dintre alegătorii din Republica Crimeea și 95,6% dintre locuitorii Sevastopolului s-au exprimat în favoarea aderării la Rusia. Ucraina consideră însă că Crimeea este un teritoriu care îi aparține, dar ocupat temporar.Conducerea Federației Ruse a afirmat în repetate rânduri că locuitorii Crimeii în mod democratic, în deplină conformitate cu dreptul internațional și Carta ONU, au votat pentru reunificarea cu Rusia. Potrivit lui Putin, problema Crimeii este „complet închisă”.Tradiționala conferință de presă a președintelui Rusiei, ținută la sfârșit de an, se desfășoară astăzi cu respectarea tuturor măsurilor de protecție împotriva COVID-19. Sunt obligatorii măștile și respectarea distanței sociale.În acest an tradiționala conferință de presă de la final de an a președintelui rus Vladimir Putin se desfășoară în format offline, în sala centrală de expoziții „Manej”.Înainte de pandemie, erau acreditați pentru eveniment peste o mie de persoane. Acum sunt doar puțin peste 500. Acestea sunt noile cerințe sanitare.În sală se află reprezentați ai presei străine și cei ai presei rusești de nivel național.

