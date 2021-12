https://sputnik.md/20211223/putin-razboi-ucraina-47462700.html

Ce spune Putin despre un eventual război cu Ucraina

Vladimir Putin a vorbit în cadrul tradiționalei conferințe de presă anuale despre situația tensionată din regiune

CHIȘINĂU, 23 dec - Sputnik. Vladimir Putin a fost rugat de jurnaliști să comenteze speculațiile apărute în presa occidentală, potrivit cărora Rusia ar intențional să atace Ucraina. El a fost întrebat dacă se poate lua în calcul scenariul unui „război”. Președintele Rusiei a atras atenția că a avut o colaborare bună cu fostele guvernări de la Kiev.„Acutizarea a început în 2014. Până atunci, în pofida faptului că URSS a încetat să mai existe, inclusiv în Ucraina, o parte dintre teritoriile istorice s-au pomenit în afara Federației Ruse, ne-am resemnat cu asta. Și am lucrat cu toate guvernele, indiferent de orientarea politică”. În context, Putin a atras atenția că lovitura de stat din Ucraina, care s-a produs în 2014, nu ar fi fost necesară pentru schimbarea puterii, dar lucrurile s-au derulat altfel decât ar fi fost firesc.„Ce s-a întâmplat în 2014? Lovitură de stat sângeroasă, oamenii erau uciși și arși. E clar că exista un val de nemulțumire în rândul societății cu privire la ceea ce se întâmpla în țară. Păi președintele de atunci Ianukovici a fost de acord cu toate, el era gata să-și dea demisia. (...) Vladimir Putin s-a referit și la situația din Donbas, care a degenerat și a dus la consecințe dezastruoase. „Noi trebuia să privim nepăsători la ceea ce se întâmplă în sud-vest, în Donbas, care încă în anii 22-24, la înființarea URSS, nu se putea percepe altfel decât parte a Rusiei? Dar au fost împinse cu forța aceste teritorii. Mai întâi au spus că sunt parte a Rusiei. Apoi s-au răzgândit și au decis altfel. Au creat o țară care nu a mai existat altădată. Au introdus acolo teritoriile istorice cu tot cu poporul care nu a fost întrebat dacă își dorește sau nu acest lucru. Bine, s-a întâmplat asta, suntem de acord. Dar am fost nevoiți să facem ceva în 2014. Așa a început criza care astăzi ia amploare. De două ori au încercat autoritățile ucrainene să soluționeze problema în Donbas cu forța. Prevederile Acordului de la Minsk sunt cele mai optime, dar nu sunt respectate. Care este problema? Nu doresc să le îndeplinească”, a remarcat Putin. În context, președintele Federației Ruse a spus că țara sa trebuie să fie mereu precaută pentru a asigura securitatea națională. „Doresc să creeze pe aceste teritorii (Donbas - n.red.) un fel de „anti-Rusia”, în care să fie pompat permanent armament modern, unde să le fie spălate mințile oamenilor. Vă imaginați cum într-o perspectivă istorică trebuie să trăiască Rusia? Să monitorizeze mereu ce fel de sisteme de armament sunt livrate?” La tradiționala conferință de presă anuală a lui Vladimir Putin participă în acest an peste 500 de jurnaliști ruși și străini.

