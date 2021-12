Putin, despre vaccinare: „Avem nevoie de imunitate colectivă”

https://sputnik.md/20211223/putin-vaccinare-imunitate-colectiva--47458786.html

Vladimir Putin a vorbit despre provocările pandemiei la tradiționala conferință de presă a președintelui Rusiei

CHIȘINĂU, 23 dec - Sputnik. Președintele Vladimir Putin a menționat că rata de vaccinare împotriva coronavirusului este încă una scăzută în Rusia la această etapă. În cadrul conferinței de presă de la sfârșit de an, care în acest an se desfășoară în format offline în sala centrală de expoziții „Manej”, a atras atenția că economia Rusiei și-a revenit relativ rapid în contextul pandemiei. „Lupta continuă. Știm despre pericolul răspândirii omicronului. Economia noastră confruntându-se cu provocările pandemiei a reușit să se mobilizeze și să fie pregătită pentru astfel de șocuri mai mult decât alte economii mondiale. Ne-am restabilit mai repede decât alte țări”, a spus Vladimir Putin. Înainte de pandemie, la conferința de presă de sfârșit de an erau acreditați pentru eveniment peste o mie de persoane. Acum în sală sunt doar puțin peste 500.

