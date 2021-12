https://sputnik.md/20211223/vacanta-iarna-2021-moldova-structura-anului-scolar-47454857.html

Vacanța de iarnă 2021 în Moldova: Când începe - structura anului școlar

Vacanţa de iarnă sau intersemestrială va începe la sfârșitul acestui an și se va încheia la începutul anului următor. Iată când începe vacanța de iarnă.

2021-12-23T09:46+0200

CHIȘINĂU, 23 dec - Sputnik. Vacanţa intersemestrială, de iarnă, va începe pe 25 decembrie 2021 și va dura până pe 9 ianuarie 2022. Adică, vacanța de iarnă va constitui 16 zile, în conformitate cu structura anului școlar aprobată anterior de Ministerul Educației.Ce să facă copiii în vacanța de iarnăCalendarul complet al lecțiilor și vacanțelor din anul școlar 2021-2022 - în materialul Sputnik Moldova.Potrivit planului de învățământ aprobat de Ministerul Educației, semestrul I al anului de studii 2021-2022 a început la 1 septembrie și va dura până pe 24 decembrie 2021. Semestrul doi va începe pe 10 ianuarie, imediat după vacanța de iarnă, și se va încheia pe 31 mai 2022.Structura anului de studii 2021 - 2022Vacanțele elevilor în anul de studii 2021 - 2022Pe parcursul anului de studii, toți elevii vor beneficia de vacanţe:Pentru elevii claselor I-a –VIII-a și a X-a–a XI-a se stabilește vacanţa de vară de la 1 iunie 2022 până pe 31 august 2022 (92 de zile).Pentru elevii claselor absolvente, a IX-a și a XII-a, anul școlar se va încheia până la 25 mai 2022.Vacanță prelungităAmintim că vacanța de toamnă din acest an a fost prelungită pe motivul creșterii numărului de cazuri noi de COVID-19.De altfel, vacanța de toamnă a elevilor a început în acest an mai devreme. Anterior Ministerul Educației a anunțat că aceasta va avea o durată de 9 zile, va începe pe 23 octombrie și se va încheia pe 31 octombrie. În urma hotărârii Comisiei, aceasta a fost prelungită până pe 7 noiembrie pentru instituțiile de învățământ din localitățile aflate sub cod roșu de alertă.

